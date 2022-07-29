Türk müziğinin acı günü! Sanatçı İlhan İrem'i kaybettik

Unutulmaz şarkıların sahibi ve sesi İlhan İrem, 67 yaşında hayatını kaybetti. Böbrek yetmezliği teşhisi konulan İlhan İrem, diyaliz tedavisi görüyordu. "Anlasana" ve "Olanlar Olmuş" gibi hit şarkıların yaratıcısı İlhan İrem 1 Nisan 1955'te Bursa'da doğdu. İrem sanat yaşamı boyunca 6 kez Altın Plak olmak üzere pek çok ödül aldı. Çeşitli dergi, gazete ve kurumlar tarafından pek çok kez "yılın erkek sanatçısı" ve "yılın sanatçısı" ödüllerine layık görüldü. Birçok şarkısı ve albümü çeşitli dergi, gazete ve kurumlar tarafından "yılın şarkısı/yılın albümü" seçildi. İlhan İrem, bir konserinde tanıştığı hayranı Hansu İrem ile 1 Ekim 1991 tarihinde evlendi.