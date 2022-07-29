Türk müziğinin acı günü! Sanatçı İlhan İrem'i kaybettik

Unutulmaz şarkıların sahibi ve sesi İlhan İrem, 67 yaşında hayatını kaybetti. Böbrek yetmezliği teşhisi konulan İlhan İrem, diyaliz tedavisi görüyordu. "Anlasana" ve "Olanlar Olmuş" gibi hit şarkıların yaratıcısı İlhan İrem 1 Nisan 1955'te Bursa'da doğdu. İrem sanat yaşamı boyunca 6 kez Altın Plak olmak üzere pek çok ödül aldı. Çeşitli dergi, gazete ve kurumlar tarafından pek çok kez "yılın erkek sanatçısı" ve "yılın sanatçısı" ödüllerine layık görüldü. Birçok şarkısı ve albümü çeşitli dergi, gazete ve kurumlar tarafından "yılın şarkısı/yılın albümü" seçildi. İlhan İrem, bir konserinde tanıştığı hayranı Hansu İrem ile 1 Ekim 1991 tarihinde evlendi.
YILDIZLI SKANDAL
Bodrum'un incisi Kargı Koyu'na bir otelden (Palmet Otel) bırakılan pis su vatandaşların tepkisine neden oldu. Otelden atılan pis suyu video çekerek ve fotoğraflayarak Twitter'da paylaşan vatandaşlar yaşanan durumu eleştirerek, Bodrum Belediyesi'ni göreve çağırdı. Öte yandan ÇED raporu olmayan ve eksik belgelerle turizm sezonunu açan 4 yıldızlı otel önceki gün (Çarşamba) mühürlendi, yaklaşık 300 turist sokakta kaldı. Daha önce de birkaç kez mühürlenen otelin yeniden açıldığı öğrenildi. (Ceyhan TORLAK)
CİĞER ZAFERİ
Yıllardır Diyarbakır, Şanlıurfa ve Adana arasında yaşanan ciğer rekabetine Diyarbakır son noktayı koydu. Eski Tarım Bakanı ve AK Parti Milletvekili Mehdi Eker'in de desteği ile Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Coğrafi İşaret Tescili yapılan kuzu ciğeri ile perdeli ciğer kebabı patentini Diyarbakır aldı. Kuzu ve perdeli ciğerinin 'Diyarbakır Ciğeri' olarak tescillenmesi nedeniyle kentte kutlama yapıldı. Sur ilçesindeki tarihi On Gözlü Köprü üzerinde sabahın erken saatlerinde kurulan mangallarda kuzu ciğeri ve perdeli ciğer kebabı yapıldı. Tarihi köprüde dumanlar yükselirken, davetliler 1 ton ciğer tüketti.