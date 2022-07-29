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    Türk müziğinin acı günü! Sanatçı İlhan İrem'i kaybettik

    Hansu İrem, eşinin son dönemde eserlerinin pek çoğunu şiirlere döküyordu. Çift, birlikte Aşk Kapıları, Dem, Hu, Mahşerin Dört Atlısı, Müjde, Özgür Ruh, Sis, Tören, Yılan Isırığı gibi şarkıları yazmıştı. İşte sizler için derlediğimiz 29 Temmuz tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan haberler...

    İlhan İrem’i kaybettik

    Unutulmaz şarkıların sahibi ve sesi İlhan İrem, 67 yaşında hayatını kaybetti. Böbrek yetmezliği teşhisi konulan İlhan İrem, diyaliz tedavisi görüyordu. "Anlasana" ve "Olanlar Olmuş" gibi hit şarkıların yaratıcısı İlhan İrem 1 Nisan 1955'te Bursa'da doğdu. İrem sanat yaşamı boyunca 6 kez Altın Plak olmak üzere pek çok ödül aldı. Çeşitli dergi, gazete ve kurumlar tarafından pek çok kez "yılın erkek sanatçısı" ve "yılın sanatçısı" ödüllerine layık görüldü. Birçok şarkısı ve albümü çeşitli dergi, gazete ve kurumlar tarafından "yılın şarkısı/yılın albümü" seçildi. İlhan İrem, bir konserinde tanıştığı hayranı Hansu İrem ile 1 Ekim 1991 tarihinde evlendi.



    YILDIZLI SKANDAL
    Bodrum'un incisi Kargı Koyu'na bir otelden (Palmet Otel) bırakılan pis su vatandaşların tepkisine neden oldu. Otelden atılan pis suyu video çekerek ve fotoğraflayarak Twitter'da paylaşan vatandaşlar yaşanan durumu eleştirerek, Bodrum Belediyesi'ni göreve çağırdı. Öte yandan ÇED raporu olmayan ve eksik belgelerle turizm sezonunu açan 4 yıldızlı otel önceki gün (Çarşamba) mürlendi, yaklaşık 300 turist sokakta kaldı. Daha önce de birkaç kez mühürlenen otelin yeniden açıldığı öğrenildi. (Ceyhan TORLAK)



    CİĞER ZAFERİ
    Yıllardır Diyarbakır, Şanlıurfa ve Adana arasında yaşanan ciğer rekabetine Diyarbakır son noktayı koydu. Eski Tarım Bakanı ve AK Parti Milletvekili Mehdi Eker'in de desteği ile Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Coğrafi İşaret Tescili yapılan kuzu ciğeri ile perdeli ciğer kebabı patentini Diyarbakır aldı. Kuzu ve perdeli ciğerinin 'Diyarbakır Ciğeri' olarak tescillenmesi nedeniyle kentte kutlama yapıldı. Sur ilçesindeki tarihi On Gözlü Köprü üzerinde sabahın erken saatlerinde kurulan mangallarda kuzu ciğeri ve perdeli ciğer kebabı yapıldı. Tarihi köprüde dumanlar yükselirken, davetliler 1 ton ciğer tüketti.



        CESUR VE GÜZEL
        İspanya'da yaklaşık 15 milyon euro vergi kaçırmakla suçlanan şarkıcı Shakira, uzlaşmaya gitmek yerine suçsuzluğunu kanıtlamak için mahkemeye çıkma kararı aldı. Ancak mahkemede suçsuzluğunu ispat edemezse, güzel şarkıcı kendini hapiste bulacak. Ünlü yıldızın iletişim ekibi, "Shakira'nın ne kadar cesur olduğunu dünya bir kez daha görecek" açıklaması yaptı.



        MEDVEDEV SAÇMALIĞI
        Rusya Güvenlik Konseyi (SB) Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev'in paylaştığı harita büyük tepki topladı. Ukrayna'nın Rusya, Polonya, Romanya ve Macaristan olmak üzere 4 ülke tarafından bölüşüldüğünü iddia eden Rus siyasetçi, Batılı analistlerin böyle bir gelecek beklediklerini vurguladı. Bu haritaya büyük tepki yağdı. İngiltere, Fransa ve İtalya'dan Medvedev'i "savaşı daha da büyütmekle" suçladı.



        ŞİMDİ YANDI
        Bilecik'te görevden uzaklaştırılan CHP'li Başkan Semih Şahin'in danışmanı ve aynı zamanda Belediyenin iştiraki olan Kayı A.Ş'nin de Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Erdağı, bir AVM'nin müteahhidinden 200 bin dolar nakit ve 130 bin dolar senet rüşvet alırken yakalanınca tutuklandı. CHP'li Semih Şahin, şüpheli sıfatıyla 7 Temmuz'da Bilecik Adliyesi'nde ifade vermesinin ardından yaptığı açıklamada "olayla ilgisinin olmadığını öne sürdü. Şahin'in telefonda yapılan rüşvet pazarlığı sırasında odada olduğu kamera kayıtlarıyla ispatlandı.
        Tuna ÇAM



            ABD ATEŞLE OYNUYOR
            ABD Başkanı Biden ile Çinli mevkidaşı Şi Cinping, telefonda 2 saat 17 dakika görüştü. Cinping görüşme sonrası yaptığı açıklamada "ABD, Tayvan konusunda ateşle oynuyor" ifadelerini kullandı. Biden ise Tayvan Boğazı'nda statükonun tek taraflı değiştirilmesine ya da buradaki barış ve istikrarı baltalamaya yönelik adımlara şiddetle karşı çıktıklarını bildirdi.



            HER SATIRI CESARET
            Hollanda Deventer'de fırın işleten Latife Peker, maskeli soyguncu kasaya yönelince hemen harekete geçti. Elindeki toz bezi ve cam suyu ile satırlı adamı etkisiz hale getirdi. Ülkede kahraman ilan edilen Peker, cesaretine kendisi de hayret etti: Elindeki satırı görmedim. Bu istem dışı bir hareket. Hala kendime şaşıyorum. Nasıl üzerine atladım!



            UYAN ÖZLEM
            Adana'da üniversiteli Özlem Dönmez, yaya geçidinde bir aracın altında kaldı. Ağır yaralandı. Yoğun bakımda tedaviye alındı. Hala komadan çıkamadı. Olay yerinden kaçan sürücü serbest bırakıldı.


                70 MİLYON DEVRETTİ
                6 bilen çıkmayınca 69 milyon 996 bin lira devretti. 5 bilenler 44 bin 721'er lira, 4 bilenler 802'er lira, 3 bilenler 39'ar lira, 2 bilenler ise 4'er lira alacak.

                KISKANÇLIK
                Bursa Osmangazi'de Songül E. (32) ile erkek arkadaşı Ömer S. (42), geçen pazartesi birlikte yaşadıkları evin bulunduğu sokakta tartıştı. Olay kavgaya dönüşünce S, ruhsatsız tabancasıyla sevgilisine ateş edip bacağından yaraladı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptıkları Songül E, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ameliyat olan talihsiz kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklandı. Olayın ardından kaçan Ömer S, yakalandı. Sorgulamasında suçunu kabul eden cani, skandal bir savunma yaptı. "Songül ile birlikte yaşıyorduk. Gece aramızda kıskançlık yüzünden tartışma çıktı. Sinirlenip kendisini korkutmak için bacaklarına sıktım" dedi. 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan cezaevine gönderildi.

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                Haberler Yaşam Türk müziğinin acı günü! Sanatçı İlhan İrem'i kaybettik
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