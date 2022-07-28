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    • Yaşam
    • 29.07.2022 06:59
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    • 29.07.2022 06:59
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    Yozgat'ta kan donduran olay: Boşandığı eşini öldürüp, intihar etti

    Son dakika haberi! Yozgat’ın Yerköy ilçesinde boşandığı eşi H.B.’yi pompalı tüfekle vurarak öldüren S.B., eski kayınbiraderi T.B.’yi de yaraladı. S.B. aynı silahla yaşamına son verdi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Kan donduran olay! Önce cinayet sonra intihar

    Yerköy ilçesinin Sedir köyündeki S.B. ve eski kayınbiraderi T.B. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine S.B, kayınbabasının evine pompalı tüfekle gelerek kayınbiraderi T.B.'ye ve eski eşi H.B.'ye ateş etti. S.B. daha sonra aynı tüfekle intihar etti.

    Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan incelemede S.B.'nin hayatını kaybettiği belirlenirken Yerköy Devlet Hastanesine kaldırılan H.B. de tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

    Olaydan yaralı olarak kurtulan T.B. ise Yozgat Şehir Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

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    Haberler Yaşam Yozgat'ta kan donduran olay: Boşandığı eşini öldürüp, intihar etti
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