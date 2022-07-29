SON DAKİKA: İstanbul'da ölü doğduğunu iddia ettiği bebeğini çöpe atmıştı! Dehşet görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul'da bir kadının ölü doğduğunu iddia ettiği bebeğini çöpe attığı olayla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. SABAH'ın ulaştığı bilgilere göre; 28 yaşındaki V.S.K'nın 6 ay önce gebelik testi yaptıktan sonra hastaneye gittiğini ancak doğum yapması beklenen tarihte herhangi bir sağlık kuruluşunda kayıt açmadığı belirlendi. Doğum, nüfus kayıtlarında da görünmeyince Sağlık Bakanlığı Gebe İzlem Protokolü dâhilinde durumu Emniyet'e bildirdi.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ BULUNDU

İhbar Üzerine İstanbul Polisi; V.S.K'nın Bahçelievler İlçesi Çobançeşme Mahallesi'ndeki ikamet adresine gitti. 22 Temmuz Cuma günü banyoda doğum yaptığını ifade eden V.S.K. ifadesinde "Doğum yaparken göbek kordonu bebeğimin boynuna dolanmıştı. Ölü olarak doğdu. Bir kaç saat bekledim. Gece saat 01.00 sıralarında mavi bir torbaya koydum ve çöpe attım" dedi.