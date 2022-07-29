SON DAKİKA: İstanbul'da ölü doğduğunu iddia ettiği bebeğini çöpe atmıştı! Dehşet görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul'da bir kadının ölü doğduğunu iddia ettiği bebeğini çöpe attığı olayla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. SABAH'ın ulaştığı bilgilere göre; 28 yaşındaki V.S.K'nın 6 ay önce gebelik testi yaptıktan sonra hastaneye gittiğini ancak doğum yapması beklenen tarihte herhangi bir sağlık kuruluşunda kayıt açmadığı belirlendi. Doğum, nüfus kayıtlarında da görünmeyince Sağlık Bakanlığı Gebe İzlem Protokolü dâhilinde durumu Emniyet'e bildirdi.
KAMERA GÖRÜNTÜLERİ BULUNDU
İhbar Üzerine İstanbul Polisi; V.S.K'nın Bahçelievler İlçesi Çobançeşme Mahallesi'ndeki ikamet adresine gitti. 22 Temmuz Cuma günü banyoda doğum yaptığını ifade eden V.S.K. ifadesinde "Doğum yaparken göbek kordonu bebeğimin boynuna dolanmıştı. Ölü olarak doğdu. Bir kaç saat bekledim. Gece saat 01.00 sıralarında mavi bir torbaya koydum ve çöpe attım" dedi.
Olayı itiraf eden ve gebelik süreci ile doğumu ailesinden gizlediğini söyleyen V.S.K. ifadesinin ardından gözaltına alındı. Ailesinden gizli bir şekilde doğum yaptığı ortaya çıkan V.S.K, bebeğin ölüsünü attığı çöp konteynerini İstanbul Polisi'ne gösterdi. Güvenlik kamera görüntüleri incelendi ve V.S.K. isimli kadının elinde bir poşetle çöp konteynerine gittiği anların yansıdığı görüntüler bulundu. Araştırmalarda konteynerin çöp kamyonu tarafından boşaltıldığı belirlendi. Ekipler Atık Merkezi'nde de inceleme yaptı fakat bebek bulunamadı.
PERDE ARKASI ARAŞTIRILIYOR
V.S.K. ifadesinin devamında 2021 yılının Kasım ayında İstanbul'un Bayrampaşa İlçesi'nde iş yerine gittiği O.U. tarafından cinsel istismara uğradığını, O.U'nun kendisiyle rızası olmadan birlikte olduğunu ve rızası dışında hamile kaldığını iddia etti. İfade üzerine kimliği tespit edilen O.U. da "Cinsel Saldırı" iddiasıyla gözaltına alındı. "Cinsel Saldırı" suçunu kabul etmeyen O.U. ifadesinde; "Sosyal medya üzerinden tanıştık. Evime gittik ve birlikte olduk. Asla zorla birlikte olmadım. Sonra beni aradı ve hamile olduğunu söyledi. Kendisine kürtaj için maddi anlamda yardımcı olabileceğimi belirttim. Daha sonra da bir daha görüşmedik" dedi. O.U. "Cinsel Saldırı" suçundan, V.S.K. isimli kadın "Kasten Öldürme" suçundan adli makamlara sevk edildi. O.U. serbest kaldı. V.S.K. ise tutuklandı. Bebeğin bulunması için Atık Merkezi'nde çalışmaların sürdüğü belirtildi. "Bebek ölü mü doğdu, yoksa öldürüldü mü?" sorusunun cevabı için bebeğin cesedini arama çalışmalarının sürdüğü, olayın perde arkasının yapılacak detaylı incelemelerin ardından netlik kazanacağı ifade edildi.