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    • Yaşam
    • 29.07.2022 12:46
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    • 29.07.2022 12:46
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    Sarıyer'deki silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti

    Sarıyer'de, iki grup arasındaki silahlı kavgada bir kişi yaşamını yitirdi. Bir şüphelinin polise teslim olduğu olayda, kaçan diğer şüphelilerin yakalanmasına çalışılıyor.

    Sarıyer’de silahlı kavga: 1 ölü

    Alınan bilgiye göre, Bahçeköy Mahallesi'nde gece saatlerinde yaşanan olayda, aralarında husumet bulunduğu öğrenilen iki grup arasında sözlü tartışma çıktı.

    Tartışmanın ardından ayrılan grup, bir süre sonra motosikletlerle olay yerine dönerek tartıştıkları kişilere ateş etti.

    Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, başına mermi isabet eden Enes A'nın (30) hayatını kaybettiği anlaşıldı.

    Kolundan yaralanan bir kişiye de sağlık ekiplerince müdahale edildi.

    Bir şüphelinin polise teslim olduğu olayda, kaçan diğer şüphelilerin yakalanmasına çalışılıyor.

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