HOLLANDALI doktorların neden olacağı sağlık skandalı, Türk hekimlerinin dikkati önledi. Amsterdam'da yaşayan Bulgaristan vatandaşı Miglena Tolumuva ile Sivaslı Ahmet Turan Koç, kısa süre önce bebekleri olacağını öğrendi. Kontroller için 8 ay önce hastaneye gitti. Doktorların "Bebeğiniz ölmüş. Kürtaj gerekiyor" sözüyle şoka girdi! Hemen uçağa atlayan çift, Sivas'a geldi. Buradaki incelemede, bebeğin yaşadığı ve sağlıklı olduğu belirlendi. Ara kontroller için sık sık Türkiye'ye gelen Koç çifti doğum için de ülkemizi seçti. Önceki gün kızı İlayda Su'yu kucağına alan anne Miglena Tolumuva, "Çok mutluyuz. İyi ki doktorlara güvenmeyip Türkiye'ye gelmişiz" dedi.