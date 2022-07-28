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    • Yaşam
    • 28.07.2022 10:27
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    • 28.07.2022 10:27
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    Hollanda satırlı soyguncuyu toz beziyle kovalayan Türk anneyi konuşuyor!

    Son dakika haberi! Hollanda'nın Deventer kentinde yaşayan Konyalı Latife Peker, dükkana gelen soyguncuyu elindeki toz beziyle kovaladı. Olay Hollanda medyasında geniş yankı buldu. Aklına ölüm gelmediğini belirten Peker, "O sırada içeriye bir müşteri girdi. Onu da görünce kaçmaya başladı. Aniden gelişti. Elinde satır olduğunu fark etmedim. Ölüm aklıma gelmedi" ifadeleriyle o anları anlattı.

    takvim.com.tr
    Satırlı soyguncuyu toz beziyle kovaladı!

    Hollanda'nın Deventer kentinde yaşayan Konyalı Latife Peker (48), oğluna ait Mevlana adlı fırına elinde satır ile giren soyguncuyu toz bezi ile püskürttü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

    Soyguncu içeriye girdiği anda temizlik yapan üç çocuk annesi Peker, "İçeriye giren biri kasaya yöneldi. Elimde temizlik bezi ve cam silme deterjanı vardı. Bez ile hamle yaptıktan sonra boğuşmaya başladım." dedi.



    Aklına ölüm gelmediğini belirten Peker, "O sırada içeriye bir müşteri girdi. Onu da görünce kaçmaya başladı. Aniden gelişti. Elinde satır olduğunu fark etmedim. Ölüm aklıma gelmedi" ifadeleriyle o anları anlattı.

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