Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 28.07.2022 09:49
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 28.07.2022 10:00
    ABONE OL

    En güzel kader ortaklığı: Konyalı Asel Hafsa, İzmirli adaşı Asel Lina'ya can oldu

    Konya'da yaşayan 2 yaşındaki Asel Hafsa İnal balkondan düşerek yaşamını yitirdi. Ailesinin organlarını bağışlama kararının ardından Asel'in kalbi, İzmirli adaşı Asel Lina'ya can oldu. Operasyondan kısa bir süre önce durumu kötüleşen Asel Lina'nın genel durumunun iyi olduğu ve kalp yetmezliği semptomlarının tamamının gerilediği öğrenildi.

    Konyalı Asel Hafsa, İzmirli adaşına can oldu

    Ege Üniversitesi Hastanesi'nde, kalp yetmezliği tedavisi gören 2 yaşındaki Asel Lina Adıyaman'a, Konya'da balkondan düşerek ağır yaralanan ve beyin ölümü gerçekleşen aynı yaşındaki Asel Hafsa İnal'ın kalbi nakledildi.

    NAKİL LİSTESİNE ALINDI
    İzmir'in Karabağlar ilçesinde yaşayan özel güvenlik görevlisi Mürsel Adıyaman (31) ile ev kadını Merve Adıyaman'ın (29) 2 yaşındaki kızları Asel Lina Adıyaman'da, 4 aylıkken geçirdiği rahatsızlığın ardından kalp yetmezliği teşhisi kondu.

    Durumu geçen mayısta kötüleşen Asel, Kalp-Akciğer Nakil Konseyi kararıyla nakil listesine alındı.

    BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞTİ
    Aile umutla organ bağışı beklerken, Konya'da yaşayan ve yine 2 yaşında olan Asel Hafsa İnal, 7 Temmuz'da, teyzesinin 3'üncü kattaki evinde oyun oynarken balkondan düştü.

    Ağır yaralanan ve Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Asel Hafsa'nın, 14 Temmuz'da beyin ölümü gerçekleşti.

    ADAŞINA CAN OLDU
    Bunun üzerine Mustafa ve Nurgül İnal çifti, çocuklarının organlarını bağışladı. Konya'dan alınan Asel Hafsa'nın kalbi, İzmir'e getirilerek, Asel Lina'ya başarıyla nakledildi. Asel Hafsa'nın bağışlanan organlarından böbrekleri Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, karaciğeri ise Bursa'ya gönderildi.

        SEMPTOMLAR GERİLEDİ
        Naklin yapıldığı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Özbaran, minik Asel'in son durumuna ilşişkin bilgileri paylaştı.

        Özbaran şunları söyledi: Naklin gerçekleşmesine üç gün kala hastamızın sağlık durumu kötüye gitti. Karaciğer ve böbreklerinde, kalp yetmezliğine bağlı olarak gerileme oldu. Karaciğer yetmezliğine bağlı olarak kanama, pıhtılaşma sistemi de bozuldu. Tüm riskleri göze alarak nakil operasyonunu gerçekleştirdik. Genel durumu iyi. Tüm kalp yetmezliği semptomları geriledi" dedi.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Hedef 50 milyon ton!
        Haberler Yaşam En güzel kader ortaklığı: Konyalı Asel Hafsa, İzmirli adaşı Asel Lina'ya can oldu
            SON DAKİKA