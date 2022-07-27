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    • Yaşam
    • 27.07.2022 09:17
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    • 27.07.2022 09:49
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    Kapalıçarşı'da Bill Clinton baba-oğul Bush Demi Moore, Bruce Willis, Ben Affleck gibi isimlere halı satan Hakan Evin saldırıya uğradı

    İstanbul'a gelen turistlerin uğramadan geçmedikleri Kapalıçarşı'da Clinton, baba-oğul Bush, sinema sanatçıları Demi Moore, Bruce Willis, Ben Affleck ve Eric Clapton’un müşterileri arasında bulunduğu Kapalıçarşı’nın ünlü halıcısı Hakan Evin dükkânının önünde saldırıya uğradı.

    Ünlülerin halıcısı saldırıya uğradı

    Evin'i 23 Temmuz günü saat 17.00 sıralarında darp eden F.K. gözaltına alındı ve adli işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

    Saldırıyla ilgili Hürriyet'e konuşan Evin şunları söyledi: "Saldıran kişi burada bir esnaf ve saldıran kişinin dayısı da olaya dahil oldu. Onun için de suç duyurusunda bulunduk.

    Saldıran kişinin dayısı, yengesi, kuzeni geçtiğimiz senelerde Kapalıçarşı'da yine bir esnafa saldırmışlardı. Biz Kapalıçarşı'nın saldırılarla değil güzellikleriyle hatırlanmasını ve Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı olmasını istiyoruz.

        Ben bunun için her zaman mücadele edeceğim. Sokak kabadayılarının hareketleri beni sindirmez, hiç kimseden korkmam, çekinmem ve adli makamlara güvenirim.

        Kapalıçarşı'da son yıllarda artan saldırılara karşı yetkililerin buradaki polis sayısını arttırmalarını sabırsızlıkla bekliyorum."

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        Haberler Yaşam Kapalıçarşı'da Bill Clinton baba-oğul Bush Demi Moore, Bruce Willis, Ben Affleck gibi isimlere halı satan Hakan Evin saldırıya uğradı
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