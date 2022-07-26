Ankara'da 2 gün 2 gece süren aşiret düğünde 5 kilo altın, damada ise 5 milyon lira para takıldı

Hakkari'de yaşayan Pinyanişi aşireti mensubu çiftin düğün töreni önceki gün gerçekleşti. Aşiretin ileri gelen ailelerinin Ankara'da düzenlenen ve 2 gün 2 gece süren düğün törenine çok sayıda davetli katıldı. Düğüne katılan davetliler, Büşra ve Melih Çallı çiftine altın takmak için adeta birbiriyle yarıştı. 2 bin kişinin katıldığı düğün töreninde siyasetçiler, kurum amirleri ve aşiret mensubu kişiler düğünü halaylarla kutlarken geline 5 kilo, damada ise 5 milyon lira değerinde takı takıldı. Takı takmak için sıraya girenler davetliler, geline onlarca bilezik, cumhuriyet altını, altın kemer ve gerdanlık taktı. Yerel sanatçıların katıldığı düğünde halay çekmek için oyuna giren gelin Büşra Çallı'ının, üzerindeki takılarla halay çekmekte güçlük çektiği görüldü.



GÜZEL EĞLENDİK

Damadın babası Bülent Çallı, oğlunun mutlu gününde kendisini yalnız bırakmayan davetlilere teşekkür etti. Akrabalarının ısrarı üzerine Hakkari'de de düğün yaptıklarını söyleyen Çallı, "Buradaki düğünümüze de binlerin üzerinde misafirimiz geldi. Allah'a şükür hepsini iyi ağırladık ve güzel eğlendik. Düğünümüz tam bir şölene döndü. Düğünümüze katılan bütün hemşehrilerimiz, akrabalarıma ve arkadaşlarıma, dostlarıma şükranlarımı, saygılarımı sunuyorum" dedi.

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