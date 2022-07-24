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    • Yaşam
    • 24.07.2022 15:45
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    • 24.07.2022 15:45
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    Yaralı halde eşi ile 5 yaşındaki kızının cenazesine katıldı

    Ankara'nın Polatlı ilçesinde, şarampole devrilen otomobilde hayatını kaybeden Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni 34 yaşındaki Melek Yolartıran ile kızı 5 yaşındaki Bilge Yolartıran'ın cenazeleri gözyaşları arasında toprağa verildi. Kazada yaralanan  Salibey Yolartıran, başındaki bandajla cenazeye gelerek eşi ve kızını son yolculuklarına uğurladı.

    Yaralı halde eşi ile kızının cenazesine katıldı

    Ankara'da, sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarındaki otluk alana uçtu. Kazada, araç içerisinde hayatını kaybeden anne ve kızı son yolculuğuna uğurlandı.

    ŞARAMPOLE DEVRİLDİ
    Polatlı-Ankara kara yolu Yenidoğan mevkiinde dün akşam meydana gelen kazada, Murat Yolartıran yönetimindeki 06 EB 1626 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

    Yalova'dan Ankara'ya tatilden dönen ailenin bulunduğu otomobilde, sürücü Murat Yolartıran'ın gelini Melek Yolartıran ile torunu Bilge Yolartıran hayatını kaybetti. Kazada, Bilge'nin kız kardeşi Ahsen Yolartıran (3) ile Murat Yolartıran, Gülbahçe Yolartıran ve Salibey Yolartıran yaralandı.

    YAN YANA KONULDU
    Etimesgut ilçesindeki Mustafa Kemal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni olduğu öğrenilen Melek Yolartıran ile hayatını kaybeden kızı Bilge için Polatlı ilçesi Çarşı Camii'nde öğle namazı sonrası cenaze namazı kılındı.

    YARALI HALDE UĞURLADI
    Anne ve kızının tabutları, yan yana koyuldu. Yakınları, cenazede güçlükle ayakta durdu. Melek Yolartıran'ın eşi Salibey Yolartıran, hastanede yapılan bandajlarla geldiği cenazede eşi ve kızını son yolculuğuna uğurladı.
        SUNGUR resmen Mehmetçiğin hizmetinde!
        Haberler Yaşam Yaralı halde eşi ile 5 yaşındaki kızının cenazesine katıldı
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