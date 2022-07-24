Yaralı halde eşi ile 5 yaşındaki kızının cenazesine katıldı

Ankara'da, sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarındaki otluk alana uçtu. Kazada, araç içerisinde hayatını kaybeden anne ve kızı son yolculuğuna uğurlandı.
ŞARAMPOLE DEVRİLDİ
Polatlı-Ankara kara yolu Yenidoğan mevkiinde dün akşam meydana gelen kazada, Murat Yolartıran yönetimindeki 06 EB 1626 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Yalova'dan Ankara'ya tatilden dönen ailenin bulunduğu otomobilde, sürücü Murat Yolartıran'ın gelini Melek Yolartıran ile torunu Bilge Yolartıran hayatını kaybetti. Kazada, Bilge'nin kız kardeşi Ahsen Yolartıran (3) ile Murat Yolartıran, Gülbahçe Yolartıran ve Salibey Yolartıran yaralandı.
YAN YANA KONULDU
Etimesgut ilçesindeki Mustafa Kemal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni olduğu öğrenilen Melek Yolartıran ile hayatını kaybeden kızı Bilge için Polatlı ilçesi Çarşı Camii'nde öğle namazı sonrası cenaze namazı kılındı.
YARALI HALDE UĞURLADI
Anne ve kızının tabutları, yan yana koyuldu. Yakınları, cenazede güçlükle ayakta durdu. Melek Yolartıran'ın eşi Salibey Yolartıran, hastanede yapılan bandajlarla geldiği cenazede eşi ve kızını son yolculuğuna uğurladı.