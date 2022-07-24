Yaralı halde eşi ile 5 yaşındaki kızının cenazesine katıldı

Yalova'dan Ankara'ya tatilden dönen ailenin bulunduğu otomobilde, sürücü Murat Yolartıran'ın gelini Melek Yolartıran ile torunu Bilge Yolartıran hayatını kaybetti. Kazada, Bilge'nin kız kardeşi Ahsen Yolartıran (3) ile Murat Yolartıran, Gülbahçe Yolartıran ve Salibey Yolartıran yaralandı.

YAN YANA KONULDU

Etimesgut ilçesindeki Mustafa Kemal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni olduğu öğrenilen Melek Yolartıran ile hayatını kaybeden kızı Bilge için Polatlı ilçesi Çarşı Camii'nde öğle namazı sonrası cenaze namazı kılındı.