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    • Yaşam
    • 24.07.2022 14:02
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    • 24.07.2022 14:02
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    Çorum'da saman balyaları taşıyan kamyon alev alev yandı

    Çorum'da saman balyaları taşıyan bir kamyon alevlere teslim oldu. Seyir halindeyken çıkan yangın çevrede bulunan vatandaşlar tarafından görüntülendi. Büyük bir korku ve paniğin yaşandığı olayda sürücü, aracını itfaiye ekipleriyle buluşturarak muhtemel bir faciayı da önledi.

    Çorum’da saman balyaları taşıyan kamyon alev alev yandı

    Çorum'da seyir halindeki bir kamyondaki balyalar alevlere teslim oldu. Seyir halindeyken yanan kamyondaki balyalar vatandaşlar tarafından görüntülendi.

    Edinilen bilgiye göre, Çorum-Ortaköy karayolunda seyir halinde olan balya yüklü kamyonda bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangını fark eden sürücü itfaiyeyi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Büyük bir korku ve paniğin yaşandığı olayda sürücü, aracını itfaiye ekipleriyle buluşturarak muhtemel bir faciayı da önledi. Şehir girişinde yanan kamyona müdahale eden itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına alarak söndürdü. Etrafa saçılan kıvılcımlar sebebiyle ekili bir arazide çıkan yangın ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı. Öte yandan, seyir halindeki tırda yanan balyaları gören vatandaşlar o anları saniye saniye cep telefonları ile görüntüledi.

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    Haberler Yaşam Çorum'da saman balyaları taşıyan kamyon alev alev yandı
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