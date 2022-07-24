Çorum’da saman balyaları taşıyan kamyon alev alev yandı

Çorum'da seyir halindeki bir kamyondaki balyalar alevlere teslim oldu. Seyir halindeyken yanan kamyondaki balyalar vatandaşlar tarafından görüntülendi.



Edinilen bilgiye göre, Çorum-Ortaköy karayolunda seyir halinde olan balya yüklü kamyonda bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangını fark eden sürücü itfaiyeyi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Büyük bir korku ve paniğin yaşandığı olayda sürücü, aracını itfaiye ekipleriyle buluşturarak muhtemel bir faciayı da önledi. Şehir girişinde yanan kamyona müdahale eden itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına alarak söndürdü. Etrafa saçılan kıvılcımlar sebebiyle ekili bir arazide çıkan yangın ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı. Öte yandan, seyir halindeki tırda yanan balyaları gören vatandaşlar o anları saniye saniye cep telefonları ile görüntüledi.

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