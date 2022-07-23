Seren Esmer 5 yıl önce trafik kazası geçirmişti! Hayata küsmedi engelleri aştı şampiyon oldu

Trafik kazası sonrası kısmi felç geçiren genç kız, üniversite sınavında dereceye girdi. Hem ailesini hem de öğretmenlerini sevindirdi. Adıyaman'da yaşayan Seren Esmer, 5 yıl önce trafik kazası geçirdi. Annesini ve kuzenini kaybetti. Kendisi de kısmi felç geçirdi. Bir yandan hastanede tedavi gördü, bir yandan da ders çalışmaya devam etti. 2017'de yapılan Liselere Giriş Sınavı'nda (LGS) 407 puan yapıp Adıyaman Fen Lisesi'ne yerleşti. Babası Orhan Esmer'in desteğiyle her gün tekerlekli sandalyeyle okuluna gitti. 4 yıl boyunca derslerinde üstün başarı gösterdi. Bu yıl da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girdi. Türkiye 126.'sı ve Adıyaman 1.'si olup herkesi sevindirdi. "Herhangi bir dershaneye gitmedim, okul dışında bir destek de almadım. Okulumun imkanlarını sonuna kadar kullandım. İmkansız diye bir şey yok, koşulların kötü olduğuna odaklanıp pes etmek kolay bir iş. Asıl iş, bunlara rağmen başarmak, azim inanmak ve çalışmak. Bunları yapınca hiçbir şey karşında duramayacak" dedi.