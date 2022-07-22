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    • Yaşam
    • 23.07.2022 01:37
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    • 23.07.2022 01:37
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    Keçi otlatırken kayalıklardan düşen çocuk hayatını kaybetti

    Mersin´in Erdemli ilçesinde keçi otlatırken kayalıklardan düşen çocuk hayatını kaybetti. avcılığın incelemesinin ardından çocuğun cansız bedeni otopsi için Erdemli Devlet Hastanesi morgunu kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.

    Keçi otlatırken öldü

    İlçeye bağlı Karayakup Mahallesi´nde meydana geldi. Keçi otlatmaya çıkan 12 yaşlarındaki Muhammet Ongun eve dönmeyince akşam saatlerinde ailesi ve köylüler çocuğu aramaya koyuldu.

    Sarp kayalık ve uçurumların olduğu Törük Kaletaş mevkisinde devam eden aramada çocuk kanlar içinde yaklaşık 50 metrelik uçurumun altında bulundu. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.

    Savcılığın incelemesinin ardından çocuğun cansız bedeni otopsi için Erdemli Devlet Hastanesi morgunu kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.
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    Haberler Yaşam Keçi otlatırken kayalıklardan düşen çocuk hayatını kaybetti
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