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    Platonik aşık dehşet saçtı! Arkadaşlık kurmak istediği kızın babasını katletti

    Platonik aşık, arkadaşlık kurmak istediği kızın babasını hayattan kopardı. Genç kız ve annesinin içinde olduğu araca da kurşun yağdırdı. İşte sizler için derlediğimiz 23 Temmuz tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan haberler...

    Platonik dehşet!

    Korkunç olay Malatya Arguvan'da meydana geldi. E.E. (23), platonik aşık olduğu B.K.'nın (19) Çevreli Mahallesi'nde yaşadığı eve geldi. Yanında getirdiği pompalı tüfekle genç kızın babası Ziya Koç'u (63) tüfekle kurşuna dizdi. Göğüs kısmına isabet alan Koç, olay yerinde hayatını kaybetti. Kaçmaya çalışan B.K. ve annesi S.K.'nın (48) bindiği araca da ateş açtı. E.E. bölgeden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. E.E'nin konteyner içerisinde saklandığı bilgisini alan jandarma şahsı olayda kullandığı suç aletiyle birlikte yakaladı. Gözaltına alınan cani, tutuklandı.



    TERCİH DÖNÜŞÜ FACİA!
    Batman'da bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Durakta minibüs bekleyen vatandaşların arasına daldı. 6 kişi yaralandı. Ağır yaralanan Çağlar Dinçer (19), kurtarılamadı. Bir gün öncesinde doğum gününü kutlayan talihsiz gencin, YKS tercihlerinin ön bilgisini almak için okula gittiği, dönüşünde de kazaya yakalandığı ortaya çıktı.



    EN'DİŞ'E VERİCİ!
    Sakarya Serdivan'da diş hekimi Mehmet Alabacak, iddiaya göre önceki gün yalnız yaşadığı apart dairede bileğini keserek intihar etti. Alabacak'tan haber alamayan iş arkadaşları, durumu polis ekiplerine bildirdi. Ekipler, eve çilingir yardımıyla girdi. Genç hekimin hayatını kaybettiğini belirledi.



        PİŞKİN SAVUNMA
        Talip Altındal, sözlü tacizde bulunduğu genç kızı ölmekten beter etti. Kendisinin ne yaptığını bilmeden saldırdığını söyledi. Sakarya Karasu'da Talip Altındal, yolda gördüğü Ş.Ö. (20) adlı genç kıza sözlü tacizde bulundu. Tacizin devam etmesi üzerine kız, telefonla çekmeye çalıştı. Altındal da korkarak tekel bayisine sığınan kızı tekme tokat dövdü. Gözaltına alınan Talip Altındal'ın düzenli bir işinin olmadığı, kasten yaralama suçundan 3 kaydının olduğu ortaya çıktı. İfadesinde ise aracında bulunduğu sırada Ş.Ö.'nün gelip kendisine vurduğunu ileri sürerek, kendisinin ise ne yaptığını bilmeden saldırdığını söyledi. Altındal, tutuklanarak cezaevine gönderildi.



        KÖR KURŞUN!
        Bursa'da geçen salı her ikisi de alkollü olan R.C. ile Y.K. yolda karşılaştı. Husumetli olan taraflar arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. R.C.'nin aynı mahallede oturan ablası Yasemin Çedik (45), kavgayı haber alıp olay yerine gitti. Göğsüne isabet eden 2 kurşunla yere yığıldı. Evli ve 3 çocuk annesi, kurtarılamadı. Polis, ikiliyi gözaltına aldı. Ölüme neden olan silah ise henüz bulunamadı.



        SERVİS DIŞI!
        İstanbul'da polis ekipleri, internetten yetkili servis ilanı vererek dolandırıcılık yaptıklarını tespit ettiği şebeke üyelerini takibe aldı. Şüphelilerin kendilerini arayanların evine tamir yapmak için gittiği, televizyon, buzdolabı ve çamaşır makinelerini "Motoru yanmış", "Ana kart arıza yapmış" gibi bahanelerle alarak götürdüğü belirlendi. 11 kişiyi dolandıran şüpheliler, yakalandı. 1'i kadın 5 kişi gözaltına alındı.



            KAZA DEĞİL CİNAYET!
            Antalya Finike'de Turgut Karataç yönetimindeki otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen Ayşe Aloğlu (75), Fatma Keçekülah (63) ile Zekiye Kayabaş'a (64) çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, 3 kadının da yaşamını yitirdiği tespit edildi. Alkollü olduğu belirlenen otomobil sürücüsü Karataç ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Turgut K.'nin 6 ay önce alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu, aracı da ehliyetsiz kullandığı ortaya çıktı. Komşu olan Aloğlu, Keçekülah ve Kayabaş'ın gezmek için sahile giderken kazanın yaşandığı belirtildi.



            ACISI SABİT!
            Konya Çumra'da Sabit Türk (26), geçen ay eski nişanlısı Merve Küçüktekin'in (28) kapısını 'Su sayacını bakacağız abla' diyerek açtırdı. Yüzüne pet şişe içerisinde kezzap fırlattı. Yüzünde ve vücudunda yanıkları oluşan talihsiz kadın, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Otomobiliyle kaçan Türk, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. 'Kasten yaralama' suçundan tutuklandı. Merve Küçüktekin, şu ana kadar 4 kez ameliyat masasına yattı. Hala acı çektiğini anlatan Küçüktekin, "Kapıyı açar açmaz elindeki sıvıyı yüzüme doğru fırlattı. Sonradan öğrendim, yüzüme attığı kezzap, demir kapının boyasını dahi eritmiş. Hem fizik hem de psikolojik anlamda zor durumdayım. Bu durumu nasıl atlatacağım bilmiyorum" dedi.



            ÖLÜM GEZİSİ
            Mersin'de bir otomobil, kontrolden çıkıp TIR'a arkadan çarptı. Korkunç kazada Ahmet Özmen, Diyar Özmen, Fedayi Özmen ve Deniz Akbudak adlı gençler can verdi. TIR sürücüsü Serdar Gül gözaltına alındı.



                BİR TALİHLİYE 251 BİN LİRA
                10 bilen bir kişi, 251 bin lira kazandı. 9 bilenler 5 bin 106'şar lira, 8 bilenler 259'ar lira, 7 bilenler 48'er lira, 6 bilenler 8'er lira, hiçbir numarayı bilemeyenler ise 6'şar lira alacak.



                'GÖZ'LERİ FİNİŞTE
                Tek yumurta ikizleri, başarıya pedal çevirdi. Gaziantep'te yaşayan 18 yaşındaki Ali Göz ile ikizi Uğur Göz, tek yumurta ikiziydi. İkisi de 3 yıl önce bisiklet sporuna yöneldi. Kısa sürede başarı merdivenlerini yükseldi. Yerel ve ulusal müsabakalarda tam 30 madalya göğüsledi. Hedefleri ise Avrupa'da yarışarak finiş çizgisini birlikte geçmekti. Ali Göz, ikiziyle aynı yarışlarda yer almaktan mutluluk duyduğunu söyledi. "Avrupa Şampiyonası'nda ikizimle el ele finiş çizgisinden geçmek istiyoruz" dedi. Umut Göz ise duygularını şöyle ifade etti: Rakiplerimiz bizi kıskandığını söylüyor, çünkü beraber antrenmana çıkıyoruz. Onlar bazen antrenmana çıkacak kişi bulamıyor.



                NEGATİF HABER
                Dünya, yeni bir Coronavirüs dalgasıyla sarsıldı. Pek çok ülkede vaka sayıları arttı. Türkiye'de de 11-17 Temmuz arasında 226 binden fazla hasta çıktı! Bu durum, panik yarattı. İstanbul'daki Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nde de alarm vardı. Başhekim Doç. Dr. Alpaslan Tanoğlu uyardı: Bir ay önce yaklaşık 200 civarında günlük hasta geliyordu. Şu an itibariyle son birkaç güne baktığımızda 800-850 civarında hasta başvuruyor. Bunların yaklaşık 700-750'sine PCR testi gerekli oluyor. Rakamlar bize yeni bir dalga ile karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor. Uzmanlar, vaka artışına karşı "Kalabalık alanlarda maske takın" uyarısı yaptı.



                    TA'BELA'
                    İstanbul Kadıköy'de 13 yıllık simitçi Özkan Aydoğdu, metro çıkışına tezgah açtı. Ancak her gün, birçok insanın adres sormasından usandı! Tezgahının önüne adreslerin yazılı olduğu bir tabela yaptırdı. "Yine de metrodan çıkanlar direk bana soruyorlar. Tabelayı okumuyor. Okuma alışkanlığımız yok. Biz bunu vatandaşa hizmet olması için yaptık" diye dert yandı.



                    'JOHNNY'Nİ SIKTI
                    Magazin dünyası, Hollywood yıldızı Johnny Depp ile eski eşi Amber Heard'ün arasındaki hakaret davasına kilitlendi. Mahkeme, 1 Haziran'da kararını verdi. Heard, 10 milyon dolar tazminata mahkum edildi! Ancak Amber Heard, bu parayı ödeyemeyeceğini söyledi. Dün de temyiz için mahkemeye gitti. "Mahkeme hatalar yaptı" dedi.



                    BILL'İ EZDİ GEÇTİ
                    ABD'li işadamı Bill Gates, dünyanın dördüncü zengini unvanını kaybetti! Bloomber Milyarderler Endeksi'ne göre Hintli milyarder Gautam Adani, 112,5 milyar dolarlık servetiyle Bill Gates'i ezdi geçti! Tarım ticareti, maden ve liman işletmeciliği yapan Adani, bu yıl 36 milyar dolarlık serveti cebe indirdi! 1980'lerin sonlarında üniversiteyi terk eden Hintli milyarder servetinin büyük bölümünü son iki yılda elde etti.



                        LİSTE DEĞİŞTİ
                        1-ELON MUSK 242 milyar dolar
                        2-JEFF BEZOS 148 milyar dolar
                        3-BERNARD ARNAULT 137 milyar
                        4-GAUTAM ADANI 113 milyar dolar
                        5-BILL GATES 12 milyar dolar



                        SÜRPRİZ YUMURTA
                        Rusya 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgal etti. Dünyanın tepkisini çekti. Dün ABD Başsavcı Yardımcısı Lisa Monaco, Fiji'de el konulan Rus oligarka ait yattan çıkan tarihi eserler hakkında bilgi verdi. İsmi gizli tutulan yatta, Fabrege yumurtasının ele geçirildiğini söyledi. O ismin Rus oligark Süleyman Kerimov olduğu iddia edildi. Çünkü Kerimov'un 300 milyon dolarlık Amadea isimli yatı geçtiğimiz ay Fiji'de ele geçirilmişti. Ardından San Diego'ya demirlemişti. Romanov hanedanlığında gelenek haline gelen Faberge yumurtalarından 50 adet üretildi. Fakat günümüzde bazıları bulunmuyor.



                        BİR CHP KLASİĞİ SİNEK AVLADI!
                        CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, arkadaşından 14 milyon TL'ye araç kiraladı. Üzerine "Sineksiz Adana için limitsiz mücadele" yazdırdı. Ancak tüm kenti sinek bastı. Vatandaş ise sosyal medyadan tepki yağdırdı: Kaşıntıdan uyuyamıyoruz.



                            TARH'ANA'
                            Antalya'da Nilüfer Leylek, tarhana sattı. Para kazandı. ABD'deki Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde kanser üzerine doktora yapan kızı Özen Leylek'e yolladı. "Evladımla gurur duyuyorum. Onun için ne yapsam az" diyerek gözyaşlarına hakim olamadı. Özen ise şu açıklamayı yaptı: Annemin desteği çok kıymetli...



                            ELİF'İN SIR SONU
                            Erzurum'da üniversite hocası Elif Gölveren, atış yapmak istedi. İddiaya göre, kazayla kendini vurup can verdi. Yanında bulunan arkadaşları Mesliha ve Abdullah U. çifti, cezaevine gönderildi.

                            BANKGALOV
                            Trabzon'daki Uzungöl, turist akınına uğradı. Ahşap bungalov evlerin günlüğü 300 doları aştı.

                            İÇME SUYUNDAN HÜS HASTALIĞI ÇIKTI
                            Bolu merkeze bağlı Çaydurt Yuva köyünde içme suyundan 112 kişi zehirlendi. Hastaneye başvuran yaralılardan aralarında çocukların da olduğu 60 kişi taburcu edildi. Ankara'da çeşitli hastanelere nakledilen bazı hastalara ise kanlı ishalle ortaya çıkan, anemi ve akut böbrek yetmezliği ile seyreden Hemolitik Üremik Sendrom (HÜS) tanısı konuldu.

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                            Haberler Yaşam Platonik aşık dehşet saçtı! Arkadaşlık kurmak istediği kızın babasını katletti
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