Platonik aşık dehşet saçtı! Arkadaşlık kurmak istediği kızın babasını katletti





NEGATİF HABER

Dünya, yeni bir Coronavirüs dalgasıyla sarsıldı. Pek çok ülkede vaka sayıları arttı. Türkiye'de de 11-17 Temmuz arasında 226 binden fazla hasta çıktı! Bu durum, panik yarattı. İstanbul'daki Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nde de alarm vardı. Başhekim Doç. Dr. Alpaslan Tanoğlu uyardı: Bir ay önce yaklaşık 200 civarında günlük hasta geliyordu. Şu an itibariyle son birkaç güne baktığımızda 800-850 civarında hasta başvuruyor. Bunların yaklaşık 700-750'sine PCR testi gerekli oluyor. Rakamlar bize yeni bir dalga ile karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor. Uzmanlar, vaka artışına karşı "Kalabalık alanlarda maske takın" uyarısı yaptı.