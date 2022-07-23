Platonik aşık dehşet saçtı! Arkadaşlık kurmak istediği kızın babasını katletti

Korkunç olay Malatya Arguvan'da meydana geldi. E.E. (23), platonik aşık olduğu B.K.'nın (19) Çevreli Mahallesi'nde yaşadığı eve geldi. Yanında getirdiği pompalı tüfekle genç kızın babası Ziya Koç'u (63) tüfekle kurşuna dizdi. Göğüs kısmına isabet alan Koç, olay yerinde hayatını kaybetti. Kaçmaya çalışan B.K. ve annesi S.K.'nın (48) bindiği araca da ateş açtı. E.E. bölgeden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. E.E'nin konteyner içerisinde saklandığı bilgisini alan jandarma şahsı olayda kullandığı suç aletiyle birlikte yakaladı. Gözaltına alınan cani, tutuklandı.
TERCİH DÖNÜŞÜ FACİA!
Batman'da bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Durakta minibüs bekleyen vatandaşların arasına daldı. 6 kişi yaralandı. Ağır yaralanan Çağlar Dinçer (19), kurtarılamadı. Bir gün öncesinde doğum gününü kutlayan talihsiz gencin, YKS tercihlerinin ön bilgisini almak için okula gittiği, dönüşünde de kazaya yakalandığı ortaya çıktı.
EN'DİŞ'E VERİCİ!
Sakarya Serdivan'da diş hekimi Mehmet Alabacak, iddiaya göre önceki gün yalnız yaşadığı apart dairede bileğini keserek intihar etti. Alabacak'tan haber alamayan iş arkadaşları, durumu polis ekiplerine bildirdi. Ekipler, eve çilingir yardımıyla girdi. Genç hekimin hayatını kaybettiğini belirledi.