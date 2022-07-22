Sevdiği kızın babasını öldüren saplantılı aşık tutuklandı

Genç kızın ikametine giden E.E., tüfekle B.K.'nın babası Ziya Koç'u (63) göğsünden vurdu. Ziya Koç olay yerinde hayatını kaybederken, E.E. olay yerinden bindikleri özel araçla kaçmaya çalışan genç kız ve annesi S.K.'nın (48) bulunduğu araca da kurşun yağdırdı.
Kurşunların isabet ettiği araçtaki anne-kız yaralanmazken, E.E. kaçtı. Olayla ilgili inceleme başlatan jandarma ekipleri, E.E.'yi Güveçli Mahallesi'nde saklandığı konteynerde yakalayarak gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.