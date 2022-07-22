Alanya’da feci olay! Elektrik akımında can verdi

Antalya'nın Alanya ilçesinde, havuz temizliği sırasında elektrik akımına kapılan işletme sahibi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Okurcalar Mahallesi'ndeki 4 yıldızlı bir otelin sahibi Soner Yıldırım (35) ile personeli Emrecan Erkan (18), havuz temizliği yaptıkları sırada elektrik akımına kapıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibince Yıldırım ve Erkan hastaneye kaldırıldı.

Hastanedeki müdahalelere rağmen Yıldırım kurtarılamadı. Erkan'ın ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.