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    • Yaşam
    • 22.07.2022 23:07
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    • 22.07.2022 23:07
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    Şanlıurfa'da inşaatta göçük! 3 işçi yaralandı

    Şanlıurfa'da yapımı süren bir inşaatta kolonlar ve tavan çöktü. Akşam saatlerinde gerçekleşen olayda molozların altında kalan 3 işçi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

    Şanlıurfa’da inşaatta göçük! 3 işçi yaralandı

    Şanlıurfa'da yapımı devam eden bir inşaatta önce kolonlar, ardından tavanın da çökmesiyle 3 işçi yaralandı. Olay, akşam saatlerinde Devteyşti Mahallesi'nde bulunan inşaatta meydana geldi. Tek katlı ev inşaatının kolonların patlaması nedeniyle kısmi çökme meydana geldi. Çökme nedeniyle inşaatta çalışan 3 işçi beton tavanın altında kaldı.

    Çökmeyi fark eden çevredekilerin, durumu bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Molozların altında kalan Ramazan Demir, İsmail Tosun ve Malik Hamidan ekipler tarafından betonların altından çıkarılarak, sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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