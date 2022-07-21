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    • Yaşam
    • 21.07.2022 16:52
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    • 21.07.2022 16:52
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    Van Gölü'nde akıntı faciası: 2 çocuk boğuldu, 1'i kayıp

    Son dakika haberi | Serinlemek için Van Gölü'ne giren 6 çocuktan 2'si kapıldıkları akıntı nedeniyle boğuldu, 1'i ise kayboldu. Ekipler kayıp çocuğu bulmak için arama başlattı.

    Van Gölü’nde akıntı faciası: 2 çocuk boğuldu, 1’i kayıp

    Van Gölü'nde serinlemek isterken akıntıya kapılan 6 çocuktan 2'si boğuldu, 1'i ise kayboldu. 3 çocuk ise kendi imkanlarıyla kıyıya çıktı. Olay, öğle saatlerinde Tuşba ilçesinde Van Gölü'nde meydana geldi. Kale civarındaki sahilde yaşları 14 ile 16 arasında değişen 6 arkadaş, serinlemek için suya girdi. Bir süre sonra akıntıya kapılan çocuklar, suda çırpınmaya başladı. Çocuklardan 3'ü kendi imkanlarıyla kurtulup, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, sağlık, AFAD ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Arama çalışması başlatan ekipler, çocuklardan 2'sinin cansız bedenine ulaştı. Ekiplerin kayıp çocuğu arama çalışmaları sürüyor.

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    Haberler Yaşam Van Gölü'nde akıntı faciası: 2 çocuk boğuldu, 1'i kayıp
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