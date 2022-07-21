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    • Yaşam
    • 21.07.2022 16:39
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    • 21.07.2022 16:42
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    15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde motosiklet kazası! Alev aldı...

    15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği motosiklet bariyerlere çarpıp yerde sürüklendikten sonra alev aldı. Sürücü kazadan yara almadan kurtulurken, yükselen alevler nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.

    Köprüde alev aldı!

    15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği motosiklet bariyerlere çarpıp yerde sürüklendikten sonra alev aldı.

    Kaza, saat 15.00 sıralarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Beylerbeyi girişi Edirne istikametinde meydana geldi.

    YERDE SÜRÜKLENİP ALEV ALDI
    Sürücüsünün bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet, bariyerlere çarptıktan sonra yerde sürüklenip alev aldı.

    Sürücü kazadan yara almadan kurtulurken, yükselen alevler nedeniyle trafik akışı tek şeritten sağlandı. Edirne istikametinde kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.

    Diğer sürücüler yangın tüpleriyle alevlere müdahale etmeye çalıştı. Gelen itfaiye ekipleri, motosikletteki yangını kısa sürede söndürdü. Çalışmaların ardından trafik akışı normale döndü.

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    Gökdere yeşile bezeniyor
    Haberler Yaşam 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde motosiklet kazası! Alev aldı...
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