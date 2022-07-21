Sosyal medyadan taciz iddiası! Sopayla döve döve öldürdüler

Bunun üzerine Ramazan O. arkadaşı V.K.'nin aracını alarak çiftle buluşmak üzere evlerine gitti. Eve giren Ramazan O., S.Ö. ile evin avlusunda tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.Ö., sopayla Ramazan O.'yu döverek öldürdü. Çift daha sonra Ramazan O.'nun cansız bedenini köyün girişindeki yol kenarına bıraktı.



Olayın ardından jandarma tarafından gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen şüphelilerden karı koca çift tutuklanırken, V.K. ise serbest bırakıldı. Tutuklanan S.Ö.'nün ifadesinde "Namus meselesi, dövdüm yol kenarına attım" şeklinde beyan verdiği öne sürüldü. Eşi T.Ö. ise Ramazan O.'nun eşi tarafından avluda darp edildiği sırada kendisinin evin içerisinde olduğunu ve olaydan bilgisinin bulunmadığını söylediği iddia edildi.

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