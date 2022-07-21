Kayseri'de şarampole uçan kamyon kağıt gibi ezildi: 3 ölü

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi alırken, kamyonette sıkışan yaralılarda itfaiyenin yardımı ile çıkarıldı. Kazada kamyonet sürücüsü Mustafa Arıktaş olay yerine yaşamını yitirirken, ağır yaralı olarak çıkarılan Mehmet Tavşan ve İbrahim Arıktaş ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Yaralı 2 kişi de hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Jandarma ekipleri de inceleme yaptı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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