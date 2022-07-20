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    • Yaşam
    • 20.07.2022 08:14
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    • 20.07.2022 08:14
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    Denizli'den kahreden haber! Kayıp çocuk ölü bulundu

    Son dakika haberine göre Denizli'de 2 gün önce kaybolan 2 çocuktan 1'inin cesedi sulama kanalında çıktı. Kaybolan diğer çocuk Rafet E.'yi arama çalışmaları ise sürüyor.

    Denizli’den kahreden haber! Kayıp çocuk ölü bulundu

    Denizli'nin Çivril ilçesinde 2 gün önce kayıp ihbarı yapılan 2 çocuktan 1'inin cesedine ulaşıldı.

    Alınan bilgiye göre, 18 Temmuz'da Kıralan Mahallesi'nde ikamet eden Rafet E. (9) ile Hakkı B.'den (11) haber alamayan ailelerinin 112 Acil Çağrı Merkezine kayıp ihbarında bulunmasının ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarda, Hakkı B'nin cenazesine sulama kanalında ulaşıldı.

    Ekipler, kayıp olan Rafet E.'yi bulmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

    OLAY
    Kıralan Mahallesi'nde ikamet eden Rafet E. ile Hakkı B'den haber alamayan aileleri, 112 Acil Çağrı Merkezine 18 temmuzda kayıp ihbarında bulunmasının ardından bölgeye AFAD, jandarma, itfaiye ve su altı arama kurtarma ekibi sevk edilmişti.

    Bir tanığın, çocukları son olarak, mahalleden geçen sulama kanalı çevresinde gördüğünü söylemesi üzerine, arama kurtarma ekipleri arama çalışmalarına bu bölgede başlayarak kanalın akış yönü olan Baklan ilçesindeki tali uzantılarında da yoğunlaştırmıştı.

    Çalışmalara Çivril Kaymakamı Turan Soğukoluk, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Veysel Yanık ile vatandaşlar da katılmıştı.

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