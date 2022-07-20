Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 20.07.2022 07:23
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 20.07.2022 07:29
    ABONE OL

    Bodrum'da "Pinokyo" vurgunu! 30 kişiden 1,5 milyon lira çarptılar

    Son dakika haberine göre Bodrum'da kendilerini emlakçı olarak tanıtan 4 kişilik bir grup, 30 kişiyi yaklaşık 1,5 milyon lira dolandırarak kayıplara karıştı.

    Bodrum’da Pinokyo vurgunu

    Bodrum Ortakent'te kendilerini emlakçı olarak tanıtan dört kişilik bir ekip, 30 vatandaşı yaklaşık 1.5 milyon lira dolandırdı. Görüntülü konuşmalar yaparak PINOKYO adlı siteden ev kiralama vaadiyle insanları kandıran dolandırıcılar, paraları alıp ortadan kayboldu.

    ŞİKAYETTE BULUNDULAR
    Bodrum'da filmlere konu olacak cinsten bir olay yaşandı! Kendisini emlakçı olarak tanıtan S.G.İ. ve ekibi, Ortakent'te yer alan Pinokyo adlı siteden ev kiralama vaadi ile vatandaşları dolandırdı. İnternet üzerinden ilan koyan ekip, tatil için talepte bulunan kişilerle önce telefonda konuştu.

    Ardından görüntülü konuşmalar yaparak evleri gezdirdi. Vatandaşları inandırmayı başaran dolandırıcılar, 30 kişinin yaklaşık 1.5 milyon lirasını alıp ortadan kayboldu. Mağdurlar, şikayette bulundu. Dolandırıcılar, Bodrum'da tatil yapmak isteyen vatandaşları Pinokyo adlı sitedeki evlerin görüntülerini göstererek kandırdı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Birçok ile kritik uyarı: Yüksek sıcaklıklar geliyor
    Haberler Yaşam Bodrum'da "Pinokyo" vurgunu! 30 kişiden 1,5 milyon lira çarptılar
        SON DAKİKA