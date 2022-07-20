Bodrum'da "Pinokyo" vurgunu! 30 kişiden 1,5 milyon lira çarptılar

ŞİKAYETTE BULUNDULAR

Bodrum'da filmlere konu olacak cinsten bir olay yaşandı! Kendisini emlakçı olarak tanıtan S.G.İ. ve ekibi, Ortakent'te yer alan Pinokyo adlı siteden ev kiralama vaadi ile vatandaşları dolandırdı. İnternet üzerinden ilan koyan ekip, tatil için talepte bulunan kişilerle önce telefonda konuştu.