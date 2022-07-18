Kuyuda temizlik yaparken üzerine çamur kazanı düştü: İşçi öldü

İş arkadaşlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye erlerince halat yardımıyla çıkarılan Turgut Özdemir, sağlık ekipleri tarafından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Özdemir, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.