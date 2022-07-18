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    • Yaşam
    • 18.07.2022 21:44
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    • 18.07.2022 21:44
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    Kuyuda temizlik yaparken üzerine çamur kazanı düştü: İşçi öldü

    Muğla'da kuyuda temizlik yaparken üzerine çamur kazanı düşen 52 yaşındaki Turgut Özdemir, ağır şekilde yaralandı. Hastaneye kaldırılan Özdemir, yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    DHA
    Kuyuda görünmez kaza: İşçi feci şekilde öldü

    Muğla'da kuyu temizliği yapan Turgut Özdemir isimli vatandaşın temizlik sırasında üzerine çamur kazanı dşmesi sonucu yaşamını yitirdi.

    YARALI İŞÇİ KURTARILAMADI
    Bugün akşam saatlerinde Muğla'nın Menteşe ilçesinin Düğerek Mahallesi'nin Sece mevkisinde Turgut Özdemir, başka birisine ait bahçede bulunan kuyuda temizlik yaparken üzerine çamur kazanı düştü.

    İş arkadaşlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye erlerince halat yardımıyla çıkarılan Turgut Özdemir, sağlık ekipleri tarafından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Özdemir, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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    Haberler Yaşam Kuyuda temizlik yaparken üzerine çamur kazanı düştü: İşçi öldü
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