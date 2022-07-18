15 dekarlık ormanlık alan küle döndü

Yangın, Çal ilçesi Develler Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle ormanda çıkan yangın, kuvvetli rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Bölgeden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların durumu ihbar etmesi üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için büyük bir mücadele verdi.