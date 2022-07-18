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    • Yaşam
    • 18.07.2022 20:52
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    • 18.07.2022 20:52
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    15 dekarlık ormanlık alan küle döndü

    Denizli'nin Çal ilçesinde meydana gelen orman yangınında 15 dekarlık alan zarar gördü. Soğutma çalışmalarını gerçekleştirilirken, yaklaşık 15 dekarlık alan ise küle döndüğü öğrenildi.

    15 dekarlık ormanlık alan küle döndü

    Yangın, Çal ilçesi Develler Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle ormanda çıkan yangın, kuvvetli rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Bölgeden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların durumu ihbar etmesi üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için büyük bir mücadele verdi.



    2 SAATLİK ÇALIŞMA SONUCU SÖNDÜRÜLDÜ
    Yapılan müdahalenin ardından ekipler yangını, 2 saatlik yoğun çabalarının ardından kontrol altına almayı başardı. Soğutma çalışmalarını gerçekleştirilirken, yaklaşık 15 dekarlık alan ise küle döndüğü öğrenildi.
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    Haberler Yaşam 15 dekarlık ormanlık alan küle döndü
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