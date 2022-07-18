Eğitimci Nazmi Arıkan ve şoförü Şerif Eker'in öldürümesine ilişkin olayda yeni gelişme

Türkiye'nin konuştuğu Nazmi Arıkan cinayetiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya başladı.

Çanakkale Gelibolu'ya bağlı Karainebeyli köyündeki hayvan çiftliğinde geçen salı Fen Bilimleri Eğitim Kurumları kurucusu Nazmi Arıkan 66 kez, şoförü Şerif Eker ise 34 kez bıçaklanarak katledildi.

Cani ise Tokatspor Kulübü Başkanı ve eğitimci Ufuk Akçekaya çıktı.

120 SAAT KAYIT İZLENDİ

Akçekaya'nın kanlı infazı gerçekleştirdiği bıçak ise çiftliğin 300 metre ilerisinde bulunan ay çekirdeği tarlasında mayın dedektörleriyle yapılan aramada toprağın 25 santim altında bulundu.

Evinde yapılan aramada ise aynı bıçaktan 14 tane daha ele geçirildi. Tüm eğitim camiasına yasa boğan çifte infazda 120 saatlik kamera kayıtlarının incelendiği belirlendi. Katil Ufuk Akçekaya'nın cinayeti işlemeden önce tarla ve çalılıklar arasından evi 3 saat gözetlediği tespit edildi.

ÜMIT ERKAN DEMİRCAN