Batman Gercüş Kaymakamı Server Sinanoğlu bir çocuğa çarparak ölümüne neden oldu (Yaşam haberleri)

Diyarbakır Bismil'de Batman Gercüş Kaymakamı Server Sinanoğlu'nun kullandığı resmi araç, 3 gün önce 13 yaşındaki Muhammed Çelik'e çarptı. Kanlar içinde kalan Çelik, hayatını kaybetti. Dün ise gözyaşları içinde toprağa verildi. Muhammed'in hafızlık eğitimi aldığı Diyarbakır merkezden, bayramda Bismil'e yakınlarını ziyarete geldiği belirlendi. Sinanoğlu'nun yapılan muayene ve alınan kan örneklerinde 0.27 promil alkollü olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan kaymakam, 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

SERPEST!

Bursa Gemlik'te Lokman (32) ve Nezir Cört (24) kardeşler, otopark yeri konusunda tartıştıkları komşuları Hüseyin Özdemir ve Yusuf A. ile karşılaştı. Lokman Cört, vücudunun çeşitli yerlerinden, kardeşi ise kalçasından bıçakla yaralandı. Ağabey, kurtarılamadı. Polis, Hüseyin Özdemir'i tutukladı. İçerdeki 1 ayın dolması nedeniyle dosyayı inceleyen nöbetçi mahkeme; tanıkların ifadeleri, şüphelinin psikolojik durumu ve 'haksız tahrik'i de gözeterek tutuksuz yargılanmasına karar verdi.

KAHRAMAN MUSTAFA

Antalya'da Gülmez ailesinin çocukları Mustafa Yağız, SMA Tip 1 hastası olarak dünyaya geldi. Mustafa için yardım kampanyası başlatılsa da küçük bedeni daha fazla dayanamadı. 21 Haziran günü hayatını kaybetti. Mustafa için toplanan paranın bir kısmı doğuştan iki kulağı olmayan 4 yaşındaki Alperen Çelik ve SMA Tip 1 hastası Ebrar Karaca'nın (5) hesabına aktarıldı. Son olarak Mustafa için toplanan paralar, uzman çavuş Sinan Topal (35) ve ev hanımı Şule Topal (35) çiftinin ikinci çocuğu olan 3,5 yaşındaki Hümeyra Topal'a umut oldu. Hümeyra'ya 6 aylıkken SMA Tip 1, 7 yaşındaki abla Aysima'ya ise 4,5 yaşındayken NCL hastalığı (beyincik erimesi) teşhisi konuldu. Yardım kampanyası başlatıldı. Yüzde 83'ü toplanmışken aile gelen haberle büyük bir sevinç yaşadı. Hayatını kaybeden Mustafa Yağız Gülmez için toplanan bir kısmı hesaplarına aktarılarak kalan yüzde 17'lik kısım da toplanmış oldu. Topal ailesi, "Kendisi melek oldu ama kaç çocuğa hayat verdi. Mutluyuz. En kısa süre içerisinde Dubai'ye gidip tedaviye başlayacağız" dedi. Tolga YANIK

PENÇE'DEN ACI HABER

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan ateş sonucu Piyade Teğmen Ömer Faruk Civelek (30) şehit oldu. Civelek'in acı haberi, Sakarya'nın Karasu ilçesindeki baba ocağına ulaştı. Şehidin evine ve sokağına Türk bayrakları asılırken, ailenin komşuları ve yakınları taziye için eve akın etti. Kahraman Teğmen'nin nişanlı olduğu ve eylül ayında evleneceği öğrenildi.

SON NÖBET

Samsun İlkadım'da 2 çocuk babası anestezi teknisyeni Enes Kuyuldar (36), dün hastanede nöbetçi olduğu sırada lavaboya gitti. Sabah saatlerinde arkadaşları yerinde olmadığını fark edince kendisini aramaya çıktı. Ancak lavaboda ölü olarak bulundu. Kalp krizi geçirdiği tahmin edilen genç adamın kesin ölüm sebebi otopsi sonucu belli olacak.

GALATA-SARAY!

İstanbul'daki tarihi yapı için rekor fiyat istendi... Podesta Sarayı, 14. Yüzyıl'da Galata'daki Cenevizliler'in idarecisi olan Montani de Marinis'in sarayı olarak inşa edildi. Ancak günümüzde hırsızların hedefi haline geldi. Eski ve görkemli cephesini kaybeden ve 15 yıl önce Beyoğlu Güzelleştirme ve Koruma Derneği Başkanı Nizam Hışım'ın aldığı sarayın satılmasına karar verildi. İstenen rakamın 7 milyon dolar olduğu belirtildi. Nizam Hışım, "Bu bina tinerciler tarafından yakıldı. İçindeki trabzanlar çalındı. En sonunda çok değerli olan Ceneviz armasını çaldılar. Beyoğlu'nda bu tür binaların alınıp, kültür sanat merkezi yapılması, müze yapılması, atölye yapılması ilçenin gelişimine katkı sağlayacaktır. Şu anda orijinalliğini koruyup aslına uygun bir şekle getirmek için 2 milyon dolar harcanır" dedi.

GÖRDÜĞÜNÜZ GİBİ!

Konya'da uzman çavuş Abdullah Çiğilli ve öğretmen Merve Çiğilli, 3 yıl önce tanıştı. Evlilik kararı aldı. Ancak çift pandemi nedeniyle düğün yapamadı. Yalnızca nikah kıydı. Aradan geçen iki yılın ardından hayalleri olan düğünü yapan çiftin yanında 1.5 yaşındaki oğulları Yiğit de vardı. Merve Çiğilli mutluluğunu şöyle anlattı: İki damatla düğüne devam ediyorum. Bu çok güzel bir duygu. Anne ve babasının düğününde o da var.

DÖNER SERMAYE

Kocaeli'nde esnaf Kerim Canbaz, bankaya para yatırmak istedi. Bu sırada ATM, 200 TL'ti hatalı basım diyerek iade etti. Paranın, hatalı basım olduğu belirlendi. "Banknotta Atatürk siluetinin üzerinde 200 yazıyor. Koleksiyonculardan teklifler geliyor. Kafamdaki rakamın olduğu teklif gelirse sermaye olarak kullanmak ve oğlum Efe'yi yurt dışında eğitime göndermek istiyorum" dedi.

DOĞAYA İMZASINI ATTI

AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, 'Doğada Ceylan İzi' isimli kitap çıkardı. Eserinde, Orman Bakanlığı Milli Parklar ve Av–Yaban Hayatı Genel Müdürlüğü dönemindeki çalışmalarını yazdı. TAKVİM'e konuşan Nevzat Ceyhan, "Kitap, genç bürokratlara, bürokrat adaylarıyla, doğa korumaya gönül vermişlere, yolunu bulmaya çalışan meslek profesyonellerine ilham verici bir eserdir" ifadesini kullandı.

CAN SIKTI

Balıkesir Edremit'te önceki akşam Sibel Can sahne aldı. CHP'li Edremit Belediye Başkanı Hasan Arslan ise o sırada sahneye çıkmaya çalıştı. Görevliler izin vermeyince konser ekibiyle tartıştı. Seyircilerin protestosunun ardından Başkan Arslan konser alanından uzaklaştırıldı.

AĞAÇIL DURUM

Mersin Yenişehir'deki Özgecan Aslan Barış Meydanı'ndaki yarım asırlık kauçuk ağacı, saldırıya uğradı. Gövdesine matkapla 9 delik açıldı. İçine de asitli madde sıkıldı! Kurumaya başlayan ağaç, belediye tarafından bakıma alındı. Çevresine güvenlik kamerası takıldı. 7 gün 24 saat takibine başlandı.

ÇAKMAK BOMBASI

Ordu'da Caner Şimşek ile Berkan Uygun'un sigara yakmak için kullandığı çakmak patladı. İkisi de yaralandı.

İŞE BAK

İzmir'de iş insanı Seylan Yaz, dolandırıcıyı kargocu sandı. İmzasını çaldırdı. Kendisine 19 milyon euroluk (333 milyon TL) icra gelince şoka uğradı. Dava açtı. DİLEK YAMAN DEMİR

EN BABA ACI

Niğde'de Sıtkı Gülsoy, gölde boğulma tehlikesi geçiren kızını kurtardı. Ancak kendisinin cansız bedenine ulaşıldı.

EVLİLİK VURGUNU

Nevşehir'de yaşayan 33 yaşındaki Serkan T, evlenmek istediğini söylediği Serdar T.'nin aracılığıyla Kahramanmaraş'ta yaşayan Filiz Kara'yla (33) tanıştı. Genç kadının, Serkan T.'den zaman zaman 25 bin TL havale, 30 bin TL elden teslim ve 45 bin TL de ziynet eşyası olmak üzere toplam 100 bin TL aldığı iddia edildi. Daha sonra ise kayıplara karıştı. Dolandırıldığını öne süren T, büyük şok yaşadı. Huzeyfe ATICI

BİR TALİHLİYE 4.2 MİLYON

5+1 bilen bir kişi, 4 milyon 258 bin lira kazandı. 5 bilenler 5 bin 636'şar, 4+1 bilenler 373'er, 4 bilenler 41'er, 3+1 bilenler 20'şer, 3 bilenler 6'şar, 2+1 bilenler 8'er, 1+1 ve 0+1 bilenler 4'er lira alacak.

59 MİLYON DEVRETTİ

6 bilen çıkmayınca 59 milyon 72 bin lira devretti. 5 bilenler 46 bin 80'er lira, 4 bilenler 698'er lira, 3 bilenler 37'şer lira, 2 bilenler ise 4'er lira alacak.