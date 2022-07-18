Dolandırıcılardan vergi rekortmenine 330 milyonluk tuzak! 15 yıla kadar hapisleri isteniyor

İzmir'de defalarca vergi rekortmeni seçilen Med-Kim Kimya Sanayi Genel Müdürü Seylan Yaz, dolandırıcıların tuzağına düştü. Kargocu kılığında iş yerine geldikleri Yaz'a imza karşılığında paket teslim eden dolandırıcılar, Yaz'ın imzası ile hazırladıkları sahte senetle iş adamına 19 milyon euroluk icra takibi başlattı. İş adamının suç duyurusu ile 6 şüpheli yakalanarak tutuklandı.
Dava dosyasına yansıyan bilgilere göre olay şöyle gelişti: İşadamı Seylan Yaz, 13 Şubat 2020'de İzmir Alsancak'taki şirketin binasındayken kendisini PTT görevlisi olarak tanıtan kargo görevlisi geldi. Görevli, iş adamına İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı'ndan gönderilen bir paket olduğunu söyledi.
İşadamı kargo görevlisinden kimlik kartı görmek istedi. Kargocu ise, kartın araç içerisinde kaldığını isterse gidip alabileceğini söyledi. Teslim evraklarının listesinde birden fazla kişinin bilgilerinin ve imzalarının olduğunu gören Yaz, çalakalem bir imza ile kargo paketini teslim aldı.