Dolandırıcılardan vergi rekortmenine 330 milyonluk tuzak! 15 yıla kadar hapisleri isteniyor

19 MİLYON EUROLUK İCRA

Kutuyu açan Yaz, paket içerisinde Vergi Usul Kanunu'nun yer aldığı bir kitapçık ve İngilizce broşürler gördü. Kargo paketinin aynı gün gönderildiğini de fark edince, iş adamı İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlatılırken bir süre sonra iş adamı Seylan Yaz hakkında, düzenleme tarihi 31 Mayıs 2019, ödeme tarihi ise 28 Ağustos 2020 olan 19 milyon euroluk (330 milyon lira) tek senetle icra takibi başlatıldığı ortaya çıktı.