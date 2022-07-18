7.5 milyar TL'si bitince hayatındaki kadın bıraktı

Kayseri'de hamallık yapan Mustafa Oytun (54), 1998 yılında kazı kazan oynadı. 7.5 milyar lira çıktı. Sevinçle şubeye giderek ikramiyesini kaptı. Kendisine ev satın aldı. Kısa sürede yaşam kalitesi artan Oytun, bu sırada evli olmasına rağmen gönlünü başka bir kadına kaptırdı. Aşık olduğu kadınla paraları harcayan adamın milyonerliği ise fazla sürmedi.

8 yılda tüm parası biten Mustafa Oytun, bir aydır zihinsel engelli oğluyla birlikte bodrum katta sürekli lağım basan bir dairede yaşamaya başladı.

DÜNYA MALI DÜNYADA KALIR

Kısmi felç geçirip sakat kalan ve engelli maaşı ile geçinebilen Oytun'un kaldığı bodrum kattaki kiralık evi, patlayan borulardan akan lağım sularıyla adeta göle döndü. Mahalleyi saran kokular üzerine komşuları durumu belediye bildirdi.

Oğluyla bir aydır çok kötü şartlar altında yaşayan Mustafa Oytun'un evine Melikgazi Belediyesi ekip gönderdi. Belediye ekibi eve dolan lağımı tahliye ederek dezenfekte çalışması yaptı. Oytun, "Son olarak elimde kalan daireyi de sattık. Onun da parasını harcadık. Şimdi kafam rahat. Bulursam yiyorum, bulamazsam yatıyorum. Fakirlik hepsinden iyi. Dünya malı dünyada kalır. Piyangonun parası kimseye hayır getirmiyormuş onu öğrendim. Şimdi ilk başladığım yerde bile değilim. O yediğim etler nedeniyle yüksek tansiyon olup kısmi fellç geçirdim" dedi. Ali ALTUNTAŞ

PARA BİTİNCE AŞK DA BİTTİ

Oytun, "O zamanlar aşık olduğum kadın bana neredeyse her gün kuşbaşı et ile kıyma aldırırdı. 8 yıl kendimize ziyafet çektik. Hazıra dağ dayanmaz derlermiş, dedikleri gibi oldu. Sonra paramız bitti. Beni sevdiğini zannettiğim kadın, 8 yılın sonunda para bitince terk etti" dedi.

Felç geçirip sakat kalan ve engelli maaşıyla geçinebilen Mustafa Oytun, oğluyla perişan halde yaşıyor.

Oytun'un kaldığı bodrum kattaki kiralık evi, patlayan borulardan akan lağım sularıyla göle döndü.