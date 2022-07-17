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    Uzman Çavuş Emrah Çeçen, şehadete ulaştı! Oğlunun sünnet töreni için Vali harekete geçti

    Uzman Çavuş Emrah Çeçen, şehadete ulaştı. Oğlu Yiğit Ferman, 7 yaşına bastı. Sünnet töreni için Valinin makam aracını tahsis etmesi duygulandırdı. Yiğit Ferman, valinin hediye ettiği makam aracıyla babasının kabrini ziyaret etti.

    Devlet baba

    Şehidin emaneti unutulmadı. Sünnet düğünü için makam aracı süsletildi, davullu zurnalı kutlama yapıldı. Duygu dolu haberin adresi Tokat'tı. Piyade Uzman Çavuş Emrah Çeçen, 2016 yılında Bingöl'ün Genç İlçesi'nde teröristlerle girilen çatışmada şehadete ulaştı. Ondan geriye oğlu Yiğit Ferman ile eşi Rukiye kaldı.

    Babasını yitirdiğinde henüz bebek olan Yiğit Ferman 7 yaşına bastı. Şehidin emaneti için sünnet töreni yapıldı. Tokat Valisi Numan Hatipoğlu da makam arabasını Yiğit Ferman için ayırdı.

    VALİ AMCAMA TEŞEKKÜRLER
    Anne Rukiye Çeçen, "Cumhurbaşkanlığımız, İçişleri Bakanımız Süleyman Bey, desteği esirgemedi. Çok mutlu günümüz. Hem buruk hem mutlu. Her şey çok güzel, teşekkür ediyoruz. Devletimiz her zaman bizim yanımızda. Bugün hem mutluyuz hem hüzünlüyüz" ifadesini kullandı. Yiğit Ferman Çeçen, dün babasının kabrini ziyaret etti. "Vali amcama çok teşekkür ederim" dedi.

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    Haberler Yaşam Uzman Çavuş Emrah Çeçen, şehadete ulaştı! Oğlunun sünnet töreni için Vali harekete geçti
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