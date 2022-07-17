Akaryakıt istasyonunda dehşet! Fren yerine gaza basınca...





FREN YERİNE GAZA BASINCA ORTALIK KARIŞTI

Feci kazada Şimşek ve Katar yaralanırken, istasyon çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri sıkışan iki kişiyi araçların arasından kurtarırken, sağlık ekipleri ise rahatsızlanan sürücüyle birlikte yaraladığı 2 kişiyi olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. İstasyon görevlisi Katar'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.