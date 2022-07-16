Yine scooter yine facia! Hemşire Hatice Şener ağır yaralandı

Adana Seyhan'da özel bir hastanede hemşirelik yapan Hatice Şener (23), cadde üzerinde scooter'la seyir halindeyken İbrahim E. idaresindeki ters yönden hızla gelen hafif ticari araç genç kıza çarptı.

Şener, yola savrulurken sürücü ise kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç kızı hastaneye kaldırdı. Tedavi altına alınan hemşire, daha sonra taburcu edildi. Sürücü ise karakola giderek teslim oldu. İbrahim E, serbest bırakıldı. Evde tedavisi devam eden genç kızın vücudunda birçok kırık ve çatlak olduğu, sağlık durumunun da ciddiyetini koruduğu belirlendi. Baba Mehmet Akif Şener (60), sürücünün ehliyeti olmadığını iddia ederek, "Bu caddenin yol hakkı azami 30 kilometre. Ancak o sürücü neredeyse 100 kilometre hızla gelerek kızıma çarpıyor. Kızımın vücudunda birçok kırık var. Şu an kızım yarı yatalak durumda" diye konuştu.

BUGÜN BİR İNSANI HAYATA DÖNDÜRDÜM

Kızının hemşire olduğunu ve hayallerinin yarım kaldığını anlatan Şener, "Kızım yakın zamana kadar özel bir hastanede kritik yoğun bakım hemşiresiydi. Her gün eve elleri mor geliyordu. 'Baba bugün de bir insanı hayata döndürdüm' diyerek sevinerek geliyordu. Daha sonra ameliyat hemşiresi olarak başka bir hastaneye geçti. Kızım insanlara kendisini adamıştı. Biz bu vatanın sevdalısıyız. Bir oğlum özel harekat polisi, bir oğlum jandarma uzman çavuş, bir kızım da hemşire" ifadelerini kullandı. Sürücünün tutuklanıp hak ettiği cezayı almasını istedi.

DİLARA GÜL'Ü KIZIMA BENZETTİM

İstanbul Şişli'de de 4 gün önce 23 yaşındaki Dilara Gül, scooter ile giderken otomobilin çarpmasıyla hayatını kaybetmişti. Hatice'nin babası Mehmet Akif Şener, Gül'ü kızına benzettiğini söyledi: Benim kızımla yaşı, boyu-posu aynı. Ben orada kızımı gördüm.

YASAL DÜZENLEME ŞART

Trafik kuralı, ehliyet, plaka hatta kask zorunluluğu bile olmayan scooterlar hem kullananlar hem de diğer sürücüler için tehlike saçıyor. Yasal olarak 'araç' statüsünde olmayan, plakası ve sigorta zorunluluğu olmayan scooterlarla ilgili acil yasal düzenleme yapılması gerekiyor. Pek çok kişi de scooterların trafikten men edilmesi gerektiğini belirtiyor.