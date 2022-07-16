İstanbul'da tuhaf olay! Bir tarafta acı diğer tarafta eğlence var (Yaşam haberleri)

İstanbul Çağlayan'da cadde üzerinde yürüyen 12 yaşındaki yabancı uyruklu Tahir A., kablo döşemek için kapağı açılan rögara çakıldı. Görevlilerin fark etmesi üzerine çocuk hemen rögardan çıkartıldı. Hafif sıyrıklarla kurtulan çocuk, cadde üzerindeki bir bakkal önüne götürüldü. Vatandaşlar ise çocuğa su vererek vücudunda yara olup olmadığına baktı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, çocuğu yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı. Sağlık ekipleri çocuğa müdahale ettiği esnada köçeklerin hiçbir şey olmamış gibi davul ve zurnalı gelin karşılamaya devam etmesi "pes" dedirtti.

ÇAT KAPI CİNAYET

Batman'da kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, dün gece Cengiz Kılınç'ın evinin kapısını kırdı. İçeri daldı. Kılınç'a kurşun yağdırdı. Evli ve 3 çocuk babası talihsiz adam Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Cengiz Kılınç'ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından İkiztepe Mezarlığı'nda toprağa verildi. Polis ekipleri, kaçan katillerin peşine düştü.

ELDE VAR SKANDAL!

Adana'da Melis (30)-Onurhan Kocagil (31) çiftinin kızları E.'nin (2) 3 ay önce mutfakta düşürdüğü cam kase, avuç içini kesti. Kızlarının çığlığıyla balkona koşan ailesi, özel bir hastaneye götürdü. Kızının tendonlarında kopma olabileceğinden korkan anne Melis Kocagil, doktora bunu iletti. Doktor, korkacak bir şey olmadığını belirterek E.'nin yarasına dikiş attı. Ancak her geçen gün ağrıları artan küçük kız, serçe parmağını da hareket ettirememeye başladı. Ailesinin başka bir hastaneye götürdüğü E'nin serçe parmağına iletişim sağlayan tendonda kopma meydana geldiği belirlendi. Ameliyat edilen E'nin, fizik tedavi görmeye başladı. Aile, hatalı işlem yaptığı gerekçesiyle doktor ve hastane hakkında suç duyurusunda bulundu.

KANLI SÜNNET!

Samsun Vezirköprü'de Tekin Özvatan'ın oğlunun sokakta yapılan sünnet düğününe gelen Metehan G. taşkınlık yaptığı için düğün sahipleri tarafından uzaklaştırıldı. Bir süre sonra tekrar düğün yerine gelen Metehan G, düğün sahipleri ile tartıştıktan sonra kaçtı. Daha sonra babası Mehmet G. ile birlikte düğün yerine gelen Metehan G., tartıştığı kişilere tüfek ve tabanca ile ateş açtı. Yasin Ayçiçek, Murat Kış, Tekin Özvatan, Kevser Şengül, Sadet Galyoncuoğlu ve Recep Ayçiçek yaralandı. Torununun sünnet töreninde vurulan Recep Ayçiçek, hayatını kaybetti.

ÖLÜMÜN TAKVİMİ YOK

Kocaeli'de Yusuf Derin'in (21) kullandığı hafif ticari araç, önceki gece kontrolden çıkarak parktaki kaydıraklara çarptı. Yaralanarak hastaneye kaldırılan Derin, hayatını kaybetti. Daha önceki sosyal medya paylaşımı ise yürekleri dağladı. Derin'in, fotoğrafının üzerine "Ölümün takvimi yok" yazdığı ortaya çıktı.

ROBİN HOOD!

Herkesin 'öldü' dediği insanlık Tokat'ta ortaya çıktı! Niksar'da gizemli bir hayırsever, rastgele gittiği markette veresiye defterindeki tüm borçları kapattı! Tokatlı Robin Hood'un 20 bin liralık borcu kapattığı marketin işletmecisi Erol Ersin kapısına "Bakkalımıza veresiye borcu olanların borçları ödenmiştir" yazılı pankart astı. Ersin, şaşkınlığını şöyle anlattı: Bir arkadaş yanıma geldi, hayır yapmak istediğini bunu da veresiye defterini kapatarak yerine getirmek istediğini söyledi. Ben de kabul ettim. Yaklaşık 20 bin TL'lik veresiyenin hepsini ödedi. Bizde kendisine teşekkür ettik. Hayırsever vatandaşımız isminin öğrenilmesini istemedi.

ACI SAÇTI

Dünya, ABD'den gelen haberle sarsıldı! Eski Başkan Donald Trump'in ilk eşi Ivana Trump, perşembe günü hayatını kaybetti. Merdivenlerden düşerek öldüğü belirlenen 73 yaşındaki Ivana Trump'ın, olaydan önce kuaför randevusuna gideceği ortaya çıktı. Ivana'nın sürekli gittiği kuaför ise New York'ta hizmet veren Salih Çakırca'ydı. Ünlü kuaförün kardeşi Fatih Çakırca, "Geçen hafta geldi ve hatta saçını ben yaptım. Çok harika bir insandı. Oldukça mutlu görünüyordu" açıklaması yaptı.

KIZ MESELESİ 2 CAN ALDI

Trabzon'da Muhammet H. (25), kız meselesi yüzünden Uğurcan Bayraktar (24), Harun Demir (20) ve Mertcan Aygün (22) ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Muhammet H. belinden çıkardığı tabanca ile Bayraktar, Demir ve Aygün'e ateş etti. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Uğurcan Bayraktar ve Mertcan Aygün kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Muhammet H. tutuklandı.

932 BİN LİRA DEVRETTİ

10 bilen çıkmayınca 932 bin lira devretti. 9 bilenler 3 bin 757'şer lira, 8 bilenler 217'şer lira, 7 bilenler 40'ar lira, 6 bilenler 7'şer lira, hiçbir numarayı bilemeyenler 7'şer lira alacak.