Sinop Adliyesi önünde ilginç kaza! Aracı gören şaşkına döndü

Sinop'ta bir sürücü kontrolünü kaybederek otomobiliyle Sinop Adliyesi merdivenlerine çıktı. Kaza, saat 07.20'de Sinop kent merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Atatürk Caddesi'nden Adliye Meydanı'na seyir halinde olan H.B. idaresindeki 06 RYP 32 plakalı otomobil, adliye kavşağından dönerken kontrolden çıktı.