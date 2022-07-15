Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 15.07.2022 11:53
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 15.07.2022 11:53
    ABONE OL

    Sinop Adliyesi önünde ilginç kaza! Aracı gören şaşkına döndü

    Sinop'ta direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücü aracıyla adliye binasının merdivenlerine çıktı. Sinop Adliyesi önünde merdivendeki aracı görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

    Adliye önünde ilginç manzara! Aracı gören şaşkına döndü

    Sinop'ta bir sürücü kontrolünü kaybederek otomobiliyle Sinop Adliyesi merdivenlerine çıktı. Kaza, saat 07.20'de Sinop kent merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Atatürk Caddesi'nden Adliye Meydanı'na seyir halinde olan H.B. idaresindeki 06 RYP 32 plakalı otomobil, adliye kavşağından dönerken kontrolden çıktı.

    Kontrolü kaybedilen otomobil Sinop Adliyesi girişindeki merdivenlere tırmandı. İlginç kazayı sürücü yara almadan atlattı. Çekici yardımıyla bulunduğu yerden alınan otomobilde maddi hasar meydana geldi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Türkiye aşkına
    Haberler Yaşam Sinop Adliyesi önünde ilginç kaza! Aracı gören şaşkına döndü
        SON DAKİKA