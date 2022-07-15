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    • Yaşam
    • 15.07.2022 11:00
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    • 15.07.2022 11:09
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    Pes dedirten olay: Küçük çocuk can derdindeyken, gelin karşıladılar

    Çağlayan’da cadde üzerinde yürüyen 12 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk, kablo döşemek için kapağı açılan rögara düştü. Hafif yaralı olarak kurtulan çocuk ambulansla hastaneye kaldırılırken, sağlık ekipleri çocuğa müdahale ettiği esnada köçeklerin hiçbir şey yokmuş gibi davulla gelin karşılaması ise 'pes' dedirtti.

    Küçük çocuk can derdinde! Köçekler gelin karşılama

    Çağlayan'da 12 yaşındaki çocuk kablo döşemek için kapağı açılan rögara düştü. Sağlık ekipleri yaralı çocuğa müdahale ettiği esnada köçekler davulla gelin karşıladı.

    HAFİF SIYRIKLARLA KURTULDU
    Dün saat 13.30 sıralarında Kağıthane Çağlayan'da, cadde üzerindeki rögarı açan bir telekomünikasyon şirketinin ekipleri, kablo döşemek için çalışmaya başladı. O esnada cadde üzerinde dolaşan 12 yaşındaki yabancı uyruklu Tahir A., görevliler uzaklaştığı esnada rögarın içerisine düştü.

    Görevlilerin fark etmesi üzerine çocuk hemen rögardan çıkartıldı. Hafif sıyrıklarla kurtulan çocuk, cadde üzerindeki bir bakkal önüne götürüldü.

    HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI
    Vatandaşlar ise çocuğa su vererek vücudunda yara olup olmadığına baktı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, çocuğu yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı.

    PES DEDİRTEN GÖRÜNTÜ
    Sağlık ekipleri çocuğa müdahale ettiği esnada köçeklerin hiçbir şey olmamış gibi davul ve zurnalı gelin karşılamaya devam etmesi 'pes' dedirtti. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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