Pes dedirten olay: Küçük çocuk can derdindeyken, gelin karşıladılar

PES DEDİRTEN GÖRÜNTÜ

Sağlık ekipleri çocuğa müdahale ettiği esnada köçeklerin hiçbir şey olmamış gibi davul ve zurnalı gelin karşılamaya devam etmesi 'pes' dedirtti. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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