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    • Yaşam
    • 16.07.2022 05:59
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    • 16.07.2022 06:04
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    Mahalleyi sokağa döken olay! Bursa'da korkutan yangın

    Bursa'da gece saatlerinde ahşap bir barakada çıkan yangın büyük panik yarattı. Yandaki binaya da sıçrayan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, mahalleli sokağa döküldü.

    Mahalleyi sokağa döken olay! Büyük panik yaşadılar

    Bursa'nın İnegöl ilçesinde, ahşap barakada çıkan yangın, yandaki 4 katlı binanın 3'üncü katına sıçradı. İtfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı. Mahallelinin sokağa döküldüğü yangında baraka küle dönerken, binanın 3'üncü katı zarar gördü.

    Yangın saat 03.00 sıralarında İnegöl ilçesi Orhaniye Mahallesi Refah Sokaktaki bir barakada meydana geldi. Ahşap barakada, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

    Kısa sürede büyüyen yangın, barakanın yanındaki 4 katlı apartmanın 3'üncü katına sıçradı. Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

    Yangın, yaklaşık 1 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Mahallelinin sokağa döküldüğü yangında, baraka küle dönerken, 4 katlı apartmanın 3 'üncü katı da zarar gördü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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    Haberler Yaşam Mahalleyi sokağa döken olay! Bursa'da korkutan yangın
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