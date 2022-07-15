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    • Güncel
    • 16.07.2022 06:52
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    • 16.07.2022 07:07
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    Meteorolojiden bu illere kritik uyarı: Aşırı sıcaklar geliyor | 16-20 Temmuz 2022

    Son dakika güncel hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesi üzerinden yayınlandı. Yapılan tahminlere göre bugün 4 il için kuvvetli yağış uyarısı yapılırken, özellikle Akdeniz de Güneydoğu Anadolu'daki birçok il için ise "aşırı sıcak" uyarısı yapıldı. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte güncel 5 günlük hava durumu tahminleri...

    Meteorolojiden bu illere kritik uyarı: Aşırı sıcaklar geliyor

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu; Doğu Karadeniz kıyıları, Samsun'un doğu kesimleri ile Tokat ve Ordu çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde Samsun'un doğu kesimleri, Ordu ve Giresun çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara'nın güneybatısı, Ege kıyıları, Orta Akdeniz ile Doğu Anadolu'nun batısında yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri'nde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

    RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara'nın güneybatısı, Ege kıyıları, Orta Akdeniz ve Doğu Anadolu'nun batısında yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

    KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgarın Marmara'nın güneybatısı, Ege kıyıları ve Orta Akdeniz'de kuzeyli; Doğu Anadolu'nun batısında güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

    TÜRKİYE GENELİ İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

        MARMARA
        Az bulutlu ve açık, zamanla doğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

        BURSA °C, 31°C
        Az bulutlu ve açık

        EDİRNE °C, 37°C
        Az bulutlu ve açık

        İSTANBUL °C, 31°C
        Az bulutlu ve açık

        KOCAELİ °C, 31°C
        Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

        EGE
        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın bölgenin kıyı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

        DENİZLİ °C, 37°C
        Az bulutlu ve açık

        İZMİR °C, 37°C
        Az bulutlu ve açık

        KÜTAHYA °C, 29°C
        Az bulutlu ve açık

        MUĞLA °C, 36°C
        Az bulutlu ve açık

        AKDENİZ
        Az bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz'in yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın Orta Akdeniz'de kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

        ADANA °C, 35°C
        Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeyi parçalı bulutlu

        ANTALYA °C, 36°C
        Az bulutlu ve açık

        HATAY °C, 31°C
        Parçalı ve az bulutlu

        ISPARTA °C, 34°C
        Az bulutlu ve açık

            İÇ ANADOLU
            Az bulutlu ve açık, kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

            ANKARA °C, 29°C
            Az bulutlu

            ESKİŞEHİR °C, 28°C
            Parçalı ve az bulutlu

            KONYA °C, 31°C
            Az bulutlu

            YOZGAT °C, 24°C
            Parçalı ve az bulutlu

            BATI KARADENİZ
            Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

            BOLU °C, 25°C
            Parçalı bulutlu

            DÜZCE °C, 28°C
            Parçalı ve az bulutlu

            KASTAMONU °C, 25°C
            Parçalı ve az bulutlu

            SİNOP °C, 28°C
            Parçalı ve az bulutlu

            ORTA ve DOĞU KARADENİZ
            Parçalı, yer yer çok bulutlu; Doğu Karadeniz kıyıları, Samsun'un doğu kesimleri ile Tokat ve Ordu çevrelerinin sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Yağışların gece saatlerinde Samsun'un doğu kesimleri, Ordu ve Giresun çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

            AMASYA °C, 28°C
            Parçalı bulutlu

            ÇORUM °C, 26°C
            Parçalı bulutlu

            SAMSUN °C, 28°C
            Parçalı bulutlu, doğu kesimleri gece saatlerinde yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı

            TRABZON °C, 27°C
            Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak yağışlı

            DOĞU ANADOLU
            Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin batısında kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

            ERZURUM °C, 34°C
            Az bulutlu

            KARS °C, 31°C
            Az bulutlu

            MALATYA °C, 35°C
            Az bulutlu ve açık

            VAN °C, 30°C
            Az bulutlu ve açık

                GÜNEYDOĞU ANADOLU
                Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

                DİYARBAKIR °C, 40°C
                Az bulutlu ve açık

                GAZİANTEP °C, 36°C
                Az bulutlu ve açık

                SİİRT °C, 39°C
                Az bulutlu ve açık

                ŞANLIURFA °C, 41°C
                Az bulutlu ve açık

                16-20 TEMMUZ 2022 HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

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                Haberler Güncel Meteorolojiden bu illere kritik uyarı: Aşırı sıcaklar geliyor | 16-20 Temmuz 2022
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