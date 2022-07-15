Meteorolojiden bu illere kritik uyarı: Aşırı sıcaklar geliyor | 16-20 Temmuz 2022

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 25°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu; Doğu Karadeniz kıyıları, Samsun'un doğu kesimleri ile Tokat ve Ordu çevrelerinin sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Yağışların gece saatlerinde Samsun'un doğu kesimleri, Ordu ve Giresun çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 28°C

Parçalı bulutlu

ÇORUM °C, 26°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 28°C

Parçalı bulutlu, doğu kesimleri gece saatlerinde yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı

TRABZON °C, 27°C

Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak yağışlı