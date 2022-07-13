SON DAKİKA: Dolandırıcıların son kurbanı Prof. Dr. Zerrin Bayrakdar oldu! Kendisini polis olarak tanıtıp 275 bin lirasını aldılar

"DOLARLARI ÇEK VE HAZIRLA"

İddiaya göre kendisini polis olduğunu inandırmak için ünlü doktora ait olan kişisel bilgilerini doğru söyleyerek, 'Birazdan evine geleceğiz. Dolar hesabındaki paraları çek ve hazırla' talimatı verdi. Bunun için önce 12 bin dolar (200 bin lira) parasını yakındaki bankadan çeken emekli doktor, kapısına gelen polis yelekli kendisini 'Soner Yıldırım' olarak tanıtan dolandırıcıya parayı teslim etti. Ardından yeniden aranacağı ve kendisine söylenen talimatları yapması gerektiğini söyleyen dolandırıcı, yaşlı kadının ikametinden ayrıldı.