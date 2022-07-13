Lüks rezidansın havuzundan çıkıp elektrik direğine yasalanan Türker Çulha akıma kapılarak hayatını kaybetti





CEZA ÇEKMELERİNİ İSTİYORUZ

Olaydan sonra polise giderek site yönetiminden şikayetçi olan aile, ihmali olanların cezasını çekmesini istedi. Türker'in dayısı Ali Sedat Şenler, "Annesinin tek çocuğuydu. Annesi yaşama sevincini kaybetti. Türker, ailemizin tek erkek torunuydu. Eğer bu havuzda bir ihmal olmasaydı; ölüm de olmazdı. Burada bir ihmal söz konusu. Site yönetiminden şikayetçi olduk. Bu işin sonucunda bir şey suçlu çıkmasa bile, elimizden geleni yapacağız" dedi.

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