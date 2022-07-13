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    Lüks rezidansın havuzundan çıkıp elektrik direğine yasalanan Türker Çulha akıma kapılarak hayatını kaybetti

    Türker Çulha, lüks rezidansın havuzundan çıktı. Islak hali ile aydınlatma direğine yaslandı. Elektrik akımına kapılarak can verdi. Acılı aile ise site yönetiminden şikayetçi oldu: Havuzda bir ihmal olmasaydı, ölüm de olmazdı.

    İhmalkarlığın sonu

    Adana'da lüks rezidansta oturan Türker Çulha (18), 11 gün önce arkadaşları ile birlikte havuza girdi. Yorulan genç, havuzdan çıktıktan sonra ıslak hali ile aydınlatma direğine yaslandı. Bu sırada elektrik akımına kapıldı. Çulha'yı gören site görevlileri, akımı kesip 112 Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İlk müdahale sonrası hastaneye kaldırılan Türker Çulha, aynı gün hayatını kaybetti. İşlemlerinin ardından Çulha'nın cenazesi, 3 Temmuz'da kılınan namaz sonrası toprağa verildi.



    CEZA ÇEKMELERİNİ İSTİYORUZ
    Olaydan sonra polise giderek site yönetiminden şikayetçi olan aile, ihmali olanların cezasını çekmesini istedi. Türker'in dayısı Ali Sedat Şenler, "Annesinin tek çocuğuydu. Annesi yaşama sevincini kaybetti. Türker, ailemizin tek erkek torunuydu. Eğer bu havuzda bir ihmal olmasaydı; ölüm de olmazdı. Burada bir ihmal söz konusu. Site yönetiminden şikayetçi olduk. Bu işin sonucunda bir şey suçlu çıkmasa bile, elimizden geleni yapacağız" dedi.

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