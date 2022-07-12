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    • Yaşam
    • 13.07.2022 00:44
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    • 13.07.2022 00:51
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    İzmir'de 15 kız öğrenciyi taciz eden kantinci Turan Duman'ın savunması pes dedirtti

    İzmir'in Karabağlar ilçesinde bulunan bir okulda kantin görevlisi olarak çalışan 44 yaşındaki Turan Duman isimli kişinin okulda bulunan 15 kız öğrenciyi taciz ettiği ortaya çıktı. Olayın ardından yargılanan kişinin yaptığı savunma ise pes dedirtti.

    Tacizci kantinciden pes dedirten savunma

    İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Karabağlar ilçesindeki Ülkü Ortaokulu'nda eğitim gören 15 kız öğrenciyi taciz ettiği iddiasıyla tutuklanan kantinci Turan Duman (44) hakkında yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Turan hakkında 'sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı', '12 yaşından küçük mağdurun cinsel istismarı' suçlarından iddianame düzenledi.

    İddianame İzmir 15. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Sanık Turan'ın 5 yıldan 8 yıla kadar hapsi istendi. Davanın ilk duruşması geçtiğimiz günlerde yapıldı. İlk kez hakim karşısına çıkan sanık Turan, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

    HABABAM SINIFI'NDA ADİLE NAŞİT NASILSA BEN DE ÖYLEYİM
    Evli ve 12 yaşında bir erkek çocuğu babası olan sanık Turan, davanın ilk duruşmasında kendisini Hababam Sınıfı'nda Adile Naşit'in oynadığı Hafize Ana rolüne benzeterek savundu. Turan, "Hababam Sınıfı'nda Adile Naşit nasılsa ben de öyleyim. Ben cinsel amaçlı yaklaşmadım. Hepsi benim kendi çocuğum gibi. Çocukların hoşuna gidiyor diye 'prensesim. Güzelim' gibi sözler söylerdim. Bazı çocuklar ile aramda aile bağı oluşurdu.

        Gelip bana sarılırlardı" dedi. Kimseye sarkıntılıkta bulunmadığını iddia eden Turan, "Hiç kimseye dokunmadım. Bazen işimiz gereği itişme oluyordu. 40-50 öğrenci aynı anda istediklerini almaya çalışıyordu. Çocukları sıraya koymak için uğraşıyordum. Çünkü küçük çocuklar eziliyordu. Bu sırada kafalarına elimle dokunmuş olabilirim. Bu taciz amaçlı değil" dedi.

        BAZI ÇOCUKLAR KANTİNİN İÇİNE BİLE GİRERDİ
        Para alışverişi sırasında elinin değmiş olabileceğini anlatan Turan, "Bunda herhangi bir cinsel amaç yok. O dönemde maskesiz eldivensiz çalışmıyordum. Çocukların neden bu şekilde ifade verdiklerini bilmiyorum. Hiçbir suçlamayı kabul etmiyorum. Kalabalıkta kendilerine yardımcı olmaya çalışıyordum. Bazı çocuklar kantinin içine bile girerdi. Girmeyin dememe rağmen bizim çalışma alanımıza giriyorlardı. Son zamanlarda kovduğum çocuklar bile oldu. Kantinde zaten yalnız değildim. Abim ve yengem de vardı. Haftada 4-5 gün de eşim gelirdi. Suçsuzum. Beraatimi istiyorum" diye konuştu. Mağdur çocuklardan biri de Turan'ın yalan söylediğini kantinde yalnız çalıştığını anlattı.

        ALIŞVERİŞ YAPARKEN ELİMİ TUTTU SAÇLARIMI OKŞADI
        Ö.P. isimli öğrenci, "Bana söylediği güzel sözlerden rahatsız oluyordum. Bir defa alışveriş yaparken elimi tuttu. Saçlarımı okşadı. Elini sırtıma sokmaya çalıştı. Bakışları sanki bir şey yapacakmış gibiydi. Yanağımdan makas alıyordu. Çekindiğim için rahatsız olduğumu söyleyemedim" dedi. Öğrenci velisi 3 çocuk annesi B.D. (35), "Kızımın psikolojisi bozulduğu için duruşma salonuna getiremedim. Kızımı koridorda belinden çekmiş. Omzuna ve boynuna dokunmaya başlamış. Kızım da bunun üzerine çığlık atmış. Kızım babasına bile sarılamıyor. Kızım bunları babasının başı belaya girmesin diye başta bize söyleyemedi. Daha sonra bana olanları anlattı. Şikayetçi olduk" dedi.

            KANTİNCİ BANA KÜRTÇE KARA ANLAMINA GELEN REŞ DİYE HİTAP EDERDİ
            Ş.K. isimli kız öğrenci mahkemede verdiği ifadesinde, "Kantinci bana Kürtçe kara anlamına gelen Reş diye hitap ederdi" diye konuştu. Mahkeme 6.5 aydır cezaevinde tutuklu bulunan sanık Turan Duman'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi. 15. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki bir sonraki duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

            NE OLMUŞTU?
            Olay, geçtiğimiz Ocak ayında Karabağlar ilçesindeki Ülkü Ortaokulu'nda meydana geldi. Kantinci Turan Duman (44) iddiaya göre, 7'nci ve 8'inci sınıfa giden kız öğrencileri farklı farklı farklı zamanlarda taciz etti.

            Öğrencilerin olayı anlatması üzerine aileler, polise giderek şikayetçi oldu. Bunun üzerine gözaltına alınan Duman, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Velilerin bu olayın ardından okul önünde toplanarak tepki göstermesinin ardından, İl Milli Eğitim Müdürlüğü idari soruşturma başlattı.
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            Haberler Yaşam İzmir'de 15 kız öğrenciyi taciz eden kantinci Turan Duman'ın savunması pes dedirtti
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