İzmir'de 15 kız öğrenciyi taciz eden kantinci Turan Duman'ın savunması pes dedirtti

BAZI ÇOCUKLAR KANTİNİN İÇİNE BİLE GİRERDİ

Para alışverişi sırasında elinin değmiş olabileceğini anlatan Turan, "Bunda herhangi bir cinsel amaç yok. O dönemde maskesiz eldivensiz çalışmıyordum. Çocukların neden bu şekilde ifade verdiklerini bilmiyorum. Hiçbir suçlamayı kabul etmiyorum. Kalabalıkta kendilerine yardımcı olmaya çalışıyordum. Bazı çocuklar kantinin içine bile girerdi. Girmeyin dememe rağmen bizim çalışma alanımıza giriyorlardı. Son zamanlarda kovduğum çocuklar bile oldu. Kantinde zaten yalnız değildim. Abim ve yengem de vardı. Haftada 4-5 gün de eşim gelirdi. Suçsuzum. Beraatimi istiyorum" diye konuştu. Mağdur çocuklardan biri de Turan'ın yalan söylediğini kantinde yalnız çalıştığını anlattı.