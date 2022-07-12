İzmir'de 15 kız öğrenciyi taciz eden kantinci Turan Duman'ın savunması pes dedirtti

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Karabağlar ilçesindeki Ülkü Ortaokulu'nda eğitim gören 15 kız öğrenciyi taciz ettiği iddiasıyla tutuklanan kantinci Turan Duman (44) hakkında yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Turan hakkında 'sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı', '12 yaşından küçük mağdurun cinsel istismarı' suçlarından iddianame düzenledi.
İddianame İzmir 15. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Sanık Turan'ın 5 yıldan 8 yıla kadar hapsi istendi. Davanın ilk duruşması geçtiğimiz günlerde yapıldı. İlk kez hakim karşısına çıkan sanık Turan, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.
HABABAM SINIFI'NDA ADİLE NAŞİT NASILSA BEN DE ÖYLEYİM
Evli ve 12 yaşında bir erkek çocuğu babası olan sanık Turan, davanın ilk duruşmasında kendisini Hababam Sınıfı'nda Adile Naşit'in oynadığı Hafize Ana rolüne benzeterek savundu. Turan, "Hababam Sınıfı'nda Adile Naşit nasılsa ben de öyleyim. Ben cinsel amaçlı yaklaşmadım. Hepsi benim kendi çocuğum gibi. Çocukların hoşuna gidiyor diye 'prensesim. Güzelim' gibi sözler söylerdim. Bazı çocuklar ile aramda aile bağı oluşurdu.