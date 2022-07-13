Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 13.07.2022 10:54
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 13.07.2022 11:11
    ABONE OL

    Köpeklerden kaçarken otomobilin çarptığı 2 çocuk yaralandı

    Mersin'de reüfje oyun oynayan iki çocuk sokak köpeklerinin saldırsına uğradı. Köpeklerden kaçarken panikle aniden yola fırlayan çocuklar hızla gelen otomobilin altında kaldı. Tedaviye alınan çocuklardan Ömer Ensar Gümüş'ün hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, olay anında yaşanlar güvenlik kamerasına yansıdı.

    DHA
    Köpeklerden kaçan 2 çocuğa otomobil çarptı

    Mersin'de sokak köpeklerinden kaçan 2 çocuğa, otomobil çarptı. Çocuklara çarpan şoför kendi otomobiliyle çocukları hastaneye götürürken, kaza anı kameralara saniye saniye yansıdı.

    PANİKLE YOLA ÇIKTILAR
    Dün öğle saatlerinde Toroslar ilçesi Halkkent Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde refüjde oyun oynayan Hüseyin Çiftel ve Ömer Ensar Gümüş'e sokak köpekleri saldırdı. Panikleyen çocuklar aniden yola çıkınca Güzin Y. (47) yönetimindeki 33 AEC 486 plakalı otomobilin altında kaldı.

    HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR
    Sürücü Güzin Y. yaralanan çocukları hemen aracına alarak Mersin Şehir Hastanesi'ne götürdü. Çocuklar tedaviye alınırken Ömer Ensar Gümüş'ün hayati tehlikesinin olduğu bildirildi.

    KAZA ANI KAMERADA
    Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, sürücü Güzin Y. gözaltına alınarak olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    İhracata damga vurdu! Rekor yolda
    Haberler Yaşam Köpeklerden kaçarken otomobilin çarptığı 2 çocuk yaralandı
        SON DAKİKA