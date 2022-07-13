Adana'da iki aile arasında 6 kişinin yaralandığı silahlı kavga çocukların oynadığı topun otomobile çarpması sonucu çıktı

Öztemel, sokağa çağırdığı İhsan Çaçan'a tabancayla ateş açtı. Bunun üzerine Çaçan'ın kardeşi Yasin Çaçan da pompalı tüfekle karşılık verince sokak ortasında çatışma çıktı. Silahlı kavgada İhsan Çaçan, yakınları İrfan, Yasin ve Azize Çaçan ile diğer aileden Öztemel ve İbrahim Ekinci yaralandı.