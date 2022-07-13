Adana'da iki aile arasında 6 kişinin yaralandığı silahlı kavga çocukların oynadığı topun otomobile çarpması sonucu çıktı

Olay, 5 Temmuz'da saat 23.30 sıralarında Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. Zübeyde (38) ile Mesut Güneş (38) çiftinin çocukları Y.G. (16) ve M.G. (14) sokakta top oynamaya başladı.
Bu sırada çocukların topu, komşuları İhsan Çaçan'ın (47) sokakta park halindeki otomobiline çarptı. Sokaktan gelen ses üzerine balkona çıkan Çaçan, çocuklara tepki gösterdi. Daha sonra Çaçan, Güneş ailesinin evine gidip, "Çocuklarınız otomobilime zarar veriyor" dedi. Zübeyde Güneş de tepki gösterince iki aile arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Çaçan, Mesut Güneş'i darbedip evine döndü.
ARKADAŞLARINI SOKAĞA ÇAĞIRMIŞ
Amcasının darbedildiğini öğrenen Mustafa Güneş telefonla aradığı arkadaşları Murat Kılıç, Mehmet Ziya Öztemel ve İbrahim Ekinci'yi (22) oturdukları sokağa çağırdı.