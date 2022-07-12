Kıskançlık krizine giren koca dehşet saçtı: 2 ölü, 3 yaralı

Gaziosmanpaşa'da kıskançlık krizine giren koca, 4 yaşındaki kızının gözü önünde eşi ve kayınvalidesini öldürdü, baldızı ve bacanağını da silahla yaralayan şahıs kendisini teslim almaya gelen polislere de ateş açtı.

KISKANÇLIK KRİZİNE GİRDİ

Geçtiğimiz pazar günü Gaziosmanpaşa, Bağlarbaşı Mahallesi, Akıncılar Sokak'ta, eşi 25 yaşındaki Zeynep Turgut ve kayınvalidesi 56 yaşındaki Nedime Dinçer'le aynı evde yaşayan 31 yaşındaki Turgay Turgut, eşinin telefonla attığı bazı mesajlardan ötürü kıskançlık krizine girdi.

EŞİ VE KAYINVALİDESİNİ ÖLDÜRDÜ

O sırada bayram ziyareti için eve gelen baldızı ve bacanağı, eşiyle tartışma yaşayan Turgay Turgut'u sakinleştirmek için araya girdi. Öfkeli koca sakinleşmeyince kayınvalidesi polisi arayarak damadını ihbar etti. Bir türlü sakinleşmeyen koca, balkona çıkarak elindeki silahla sağa sola ateş etmeye başladı. Cinnet getiren öfkeli koca, eşini ve kayınvalidesini 4 yaşındaki kızının önünde öldürdü.

ÖZEL HAREKAT POLİSİ YARALANDI

Baldızı ve bacanağını da yaralayan Turgut, olay yerine gelen polis ekiplerine teslim olmadı ve özel harekat ekipleriyle çatışmaya girdi. Polis ekiplerine uzun süre direnen Turgut, özel hareket polislerinin eve girmesiyle gözaltına alınırken yaşanan çatışmada bir özel harekat polisi de yaralandı.