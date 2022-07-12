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    • Yaşam
    • 12.07.2022 10:24
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    • 12.07.2022 10:34
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    Hafif ticari araç sürüye daldı! 19 koyunun telef olduğu kazada dehşet görüntüler: Karnından kuzu fırladı

    Afyonkarahisar’da hafif ticari aracın karayolundan geçmeye çalışan sürünün içine daldığı kazada 19 koyun telef olurken, olayda hamile bir koyunun karnından fırlaması ise kazanın dehşetini gözler önüne serdi.

    İHA
    Araç sürüye daldı! Kuzu koyunun karnından fırladı

    Kaza, Bolvadin- Çay ilçe karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bolvadin'den, Çay ilçesine doğru giden O.B., idaresindeki 06 FL 4984 plakalı hafif ticari araç sürücünün bir anlık dalgınlığı sonucu yolda karşıdan karşıya geçmeye çalışan küçükbaş hayvan sürüsünün içine daldı.

    Otomobilin çarptığı koyunlar metrelerce havaya yükselip ardından düştükleri yerde telef oldu. Olayda hamile bir koyunun karnındaki kuzu ise çarpmanın etkisi ile anne karnından dışarı fırladı.

    19 koyunun telef olduğu olayın ardından bölgeye çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler telef olup yola savrulan koyunları yol kenarına çekerek yaşanabilecek bir başka olumsuzluğun önüne geçti.

        Olayın ardından jandarma tarafından sürücü O.B.'nin ifadesi alınırken, sürünün sahibi H.M.'nin ise olayla ilgili şikayetçi olup olmadığı ise bilinmiyor.

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        Haberler Yaşam Hafif ticari araç sürüye daldı! 19 koyunun telef olduğu kazada dehşet görüntüler: Karnından kuzu fırladı
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