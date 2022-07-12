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    • Yaşam
    • 12.07.2022 10:50
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    • 12.07.2022 11:01
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    E5'te herkesin gözü önünde 9 bin lira borcu için darbedilip kaçırıldı

    İstanbul Küçükçekmece, D-100'de (E5), 9 bin lira borcunu ödemediği gerekçesiyle Erhan M., herkesin gözü önünde 2 kişi tarafından darbedilerek bindirildiği otomobille kaçırıldı. Dehşet anları kameraya saniye saniye yansırken, Erhan M.'nin kurtarılmasının ardından gözaltına alınan 2 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.

    DHA
    E5’te herkesin gözü önünde darbedildi

    Olay, geçen pazartesi günü saat 15.00 sıralarında, Yeşilova Mahallesi D - 100 yan yolda meydana geldi.

    Yolda yürüyen Erhan M.'nin yanına otomobil yanaştı. Otomobilden inen 2 kişi, Erhan M.'yi darbetmeye başladı. Erhan M. sokak ortasında darbedilirken, zorla otomobile bindirilmeye çalışıldı.

    Dakikalarca tekme ve yumrukların hedefi olan Erhan M., otomobile bindirilerek, götürüldü. Olay üzerine Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekte geçti.

    Ekipler şüphelilerin F.Ö. ve F.Ö. olduğunu tespit eden ekipler Esenyurt'ta dükkanlarına baskın düzenledi.

        Baskında F.Ö. ve F.Ö. gözaltına alınırken, Erhan M. kurtarıldı. Erhan M.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Araştırmada Erhan M.'nin şüphelilerden önce 6 bin lira, sonra 3 bin lira daha olmak üzere 9 bin lira borç aldığı öğrenildi.

        Şüphelilerin paralarını alamadıkları için olayı gerçekleştirildikleri ortaya çıkarıldı.

            SERBEST BIRAKILDI
            Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

            Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan şüpheliler F.Ö. ve F.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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            E5’te herkesin gözü önünde darbedildi
            Haberler Yaşam E5'te herkesin gözü önünde 9 bin lira borcu için darbedilip kaçırıldı
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