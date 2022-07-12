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    • Yaşam
    • 12.07.2022 12:10
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    • 12.07.2022 12:12
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    Can simidinden ve dalgıçtan 'imdat' diyerek kaçtı

    Haliç’te denize giren bir vatandaş sudan çıkamayınca tekneler sahile yanaşamadı. Karaya çıkmamakta ısrar eden şahıs, kendisini çıkartmaya gelen dalgıç polisten ve can simidinden 'imdat' diyerek kaçtı. Güçlükle ikna edilerek dalgıçç tarafından karaya çıkarılan vatandaşi su yuttuğu için hastaneye kaldırıldı.

    İHA
    Haliç’te bir garip olay: İmdat diyerek kaçtı

    Haliç'te denize giren vatandaş karaya çıkmamak için dalgıç polisleri adeta canından bezdirdi. İlginç olay kameralara yansırken dalgıç tarafından güçlükle karaya çıkartıldı.

    BOĞULUYOR SANILARAK CAN SİMİDİ ATILDI
    Geçtiğimiz Salı günü saat 13.00 sıralarında Haliç Fatih Eminönü sahilinde bir vatandaş suya girerek yüzmeye başladı. Bir süre sonra gelen tur tekneleri sahile yanaşmayınca görevliler şahsı uyardı.

    Uyarıları dikkate almaya şahıs için polis ekiplerine ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine gelen Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne bağlı tekne, şahsın boğulduğunu zannederek ona can simidi attı.

    'İMDAT' DİYE BAĞIRARAK POLİSTEN KAÇTI
    Ancak şahıs simitten ve polis teknesinden uzaklaşmaya başladı. Bunun üzerine suya inen 'balık adam' diye tabir edilen dalgıç polis, şahsı karaya çıkartmak için çalışmalara başladı. Ancak şahıs bu kez de 'imdat' diyerek dalgıç polisten kaçmaya çalıştı.

    Suda bir süre yaşanan kovalamacanın ardından şahıs polis tarafından karaya çıkartıldı. Su yuttuğu öğrenilen şahıs ambulansla çevredeki hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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