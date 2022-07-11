Gaziosmanpaşa'da kıskançlık krizine giren koca ölüm saçtı! 2 ölü 3 yaralı





Olay sırasında sokakta bulunan Zafer Oyman, "Olay gecesi saat 02.00 sularında ben durağımıza geldim. Özel harekat polisleri de 02.00 sularında burdaydı. Özel harekat polisleri şahısı iki defa ikaz ettiler. Teslim ol diye, şahıs da memur arkadaşlara ateş ederek karşılık verdi. Silahla ateş etti. Özel Hareket polisleri de şahısı etkisiz hale getirdi. Bugün duyduğumuza göre ise iki kişiyi katletmiş 2 kişiyide yaralamış. 1 tane de polisi yaralamış. Olayda görebildiğimiz oydu. Olay yeri güvenlik çemberi altındaydı bizi de bölgeye sokmadılar" diye konuştu. Öte yandan ekiplerin evde yaptığı aramalarda 2 tabanca bulundu. Gözaltına alınan Turgay Turgut ise sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN