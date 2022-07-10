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    Metal para yutan 3.5 yaşındaki Miraç Özkok kritik operasyonla kurtartıldı

    Afyonkarahisar'da 3.5 yaşındaki Miraç Özkok, metal para yuttu! Ailesi hastaneye koştu. Nefes alamayan talihsiz yavru, kritik operasyona kurtuldu. İşte tüm detaylar...

    Hayati o’para’syon

    Afyonkarahisar'da 3.5 yaşındaki Miraç Özok, önceki gün rahatsızlandı. Öksürme, kızarma ve nefes alamama şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Yapılan incelemede, yemek borusunda 2 metal para olduğu anlaşıldı!



    NEFES ALAMIYORDU
    Hemen ameliyata alındı. Kritik bir operasyonla hayatta kaldı. Anne Ebru Özok, yaşadığı korku dolu anları şöyle anlattı: Ben mutfaktaydım. Yanıma gelerek para yuttuğunu söyledi. Önce inanamadım. Ancak sonra yüzü kızarmaya öksürmeye başladı. Su içirmeye çalıştım, içemedi. Hemen ambulansı aradık. Hastanede çekilen filmde para yemek borusunda görünüyordu. Vakit kaybetmeden yapılan tıbbı müdahaleyle sağlığına kavuştu çok şükür.



    Dr. Ahmet Ali Tuncer, uyardı: Çocuklara para, kayısı ve erik gibi çekirdekli meyve vermeyin.

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