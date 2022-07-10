Metal para yutan 3.5 yaşındaki Miraç Özkok kritik operasyonla kurtartıldı





NEFES ALAMIYORDU

Hemen ameliyata alındı. Kritik bir operasyonla hayatta kaldı. Anne Ebru Özok, yaşadığı korku dolu anları şöyle anlattı: Ben mutfaktaydım. Yanıma gelerek para yuttuğunu söyledi. Önce inanamadım. Ancak sonra yüzü kızarmaya öksürmeye başladı. Su içirmeye çalıştım, içemedi. Hemen ambulansı aradık. Hastanede çekilen filmde para yemek borusunda görünüyordu. Vakit kaybetmeden yapılan tıbbı müdahaleyle sağlığına kavuştu çok şükür.