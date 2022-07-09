Kurban Bayramı'nı fırsat bilen tatilciler Yunan adalarına akın etti

İsmini vermek vermeyen bir tatilci ise Yunan adalarının biraz daha ekonomik olduğunu düşündüğünü ve memleketin boğucu havasından iki günlüğüne de olsa kurtulabilmek için 9 günlük tatilini Midilli Adası'nda geçirmeyi tercih ettiğini söyledi.

YUNAN ADALARI CAZİBESİNİ KORUYOR

Ayvalık ile Midilli Adası arasında feribot turları düzenleyen bir firmanın yönetim kurulu başkanı olan Ali Jale ise, iki yıllık pandemi dönemi sürecinde Ayvalık-Midilli hattının kapalı olduğunu hatırlattıç

Jale şunları söyledi:

Bugün o iki yılın ardından ilk bayram günümüz. Eski bayramlar kadar olmasa da bugün burada görmüş olduğunuz kalabalık biz feribot işletmecilerini bir nebze olsun tatmin ediyor. İyi bir bayram olmasını diliyorum. Buradan Midilli'ye geçecek olan tatilcilerimizin güzel bir tatil geçirmelerini diliyorum.

Şunu da eklemek isterim ki Yunan adaları hala cazibesini koruyor. Halen daha oradaki hizmet, oradaki tatil imkanları insanlarımızı cezbediyor.