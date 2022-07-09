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    • Yaşam
    • 09.07.2022 12:33
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    • 09.07.2022 12:33
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    Kurban Bayramı'nı fırsat bilen tatilciler Yunan adalarına akın etti

    Kurban Bayramı dolayısıyla Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na feribotların hareket ettiği deniz hudut kapısında yoğunluk oluştu. Bayram süresince 5 bin ile 8 bin arasında tatilcinin Ayvalık Deniz Hudut Kapısı’ndan Yunan adalarına geçmesi bekleniyor.

    İHA
    Yunan adalarına Türk akını

    Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla birlikte tatili Ege adalarında geçirmek isteyen Türk tatilciler, Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki deniz hudut kapısı önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

    İŞLETMECİLERİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ
    Bayram süresince 5 bin ile 8 bin arasında tatilcinin Ayvalık Deniz Hudut Kapısı'ndan Yunan adalarına geçmesi beklenirken, iki yıllık pandemi sürecinin ardından bayram nedeniyle oluşan yoğunluk ise Midilli-Ayvalık arasında seferler düzenleyen feribot firmaları ile otopark işletmecilerinin yüzünü güldürdü.

    7 BİN TATİLCİ ADALARA GEÇECEK
    Ayvalıklı turizmci Hakan Dinç, Kurban Bayramı nedeniyle oldukça yoğun olduklarını vurgulayarak, bayramın birinci ve ikinci gününde yaklaşık 4 bin kişinin Yunan adalarına gitmesini beklediklerini söyledi. Dinç, 9 günlük bayram süresince yaklaşık 7 bin Türk tatilcinin Yunan adalarına geçebileceğini tahmin ettiğini sözlerine ekledi.

    İsmini vermek vermeyen bir tatilci ise Yunan adalarının biraz daha ekonomik olduğunu düşündüğünü ve memleketin boğucu havasından iki günlüğüne de olsa kurtulabilmek için 9 günlük tatilini Midilli Adası'nda geçirmeyi tercih ettiğini söyledi.

    YUNAN ADALARI CAZİBESİNİ KORUYOR
    Ayvalık ile Midilli Adası arasında feribot turları düzenleyen bir firmanın yönetim kurulu başkanı olan Ali Jale ise, iki yıllık pandemi dönemi sürecinde Ayvalık-Midilli hattının kapalı olduğunu hatırlattıç

    Jale şunları söyledi:
    Bugün o iki yılın ardından ilk bayram günümüz. Eski bayramlar kadar olmasa da bugün burada görmüş olduğunuz kalabalık biz feribot işletmecilerini bir nebze olsun tatmin ediyor. İyi bir bayram olmasını diliyorum. Buradan Midilli'ye geçecek olan tatilcilerimizin güzel bir tatil geçirmelerini diliyorum.

    Şunu da eklemek isterim ki Yunan adaları hala cazibesini koruyor. Halen daha oradaki hizmet, oradaki tatil imkanları insanlarımızı cezbediyor.

        ÇOK FAZLA ARAÇLA GEÇİŞ TALEBİ VAR
        Ali Jale, bayramın ilk gününde yaklaşık 700 kişinin Midilli Adası'na geçeceğini kaydederek, "Ek sefer de koyduk. Çok fazla araçla geçiş talebi var. Araçla karşı kıyıya geçmek isteyen misafir sayımız çok fazla. Bu yüzden de araç taşıyan gemimiz sürekli araç taşıyor. Bunun yanında katamaranımız zaten çok önceden dolmuştu. Bu bayramın ilk üç günü itibarıyla katamaranımız dolu. Ben 9 günlük tatil süresince 5 bine yakın tatilcimizin Yunan adalarına geçeceğini düşünüyorum" diye konuştu.

        OTOPARK ŞİMDİDEN DOLDU
        Araçlarıyla Ayvalık'a gelip, araçlarını otoparklara bırakan tatilciler nedeniyle Ayvalık Belediyesi'ne ait Otopark İşletmesi ise daha şimdiden büyük oranda doldu. Otopark görevlisi Levent Aygören, sabahın ilk saatlerinden itibaren tatilcilerin araçlarını otoparka bıraktıklarını ve bu durumun 9 günlük tatil süresince aynı hızla devam edeceğini düşündüğünü kaydetti.
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        Bu bayram yetime kurban
        Haberler Yaşam Kurban Bayramı'nı fırsat bilen tatilciler Yunan adalarına akın etti
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