Kurban Bayramı'nı fırsat bilen tatilciler Yunan adalarına akın etti

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla birlikte tatili Ege adalarında geçirmek isteyen Türk tatilciler, Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki deniz hudut kapısı önünde uzun kuyruklar oluşturdu.
İŞLETMECİLERİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ
Bayram süresince 5 bin ile 8 bin arasında tatilcinin Ayvalık Deniz Hudut Kapısı'ndan Yunan adalarına geçmesi beklenirken, iki yıllık pandemi sürecinin ardından bayram nedeniyle oluşan yoğunluk ise Midilli-Ayvalık arasında seferler düzenleyen feribot firmaları ile otopark işletmecilerinin yüzünü güldürdü.
7 BİN TATİLCİ ADALARA GEÇECEK
Ayvalıklı turizmci Hakan Dinç, Kurban Bayramı nedeniyle oldukça yoğun olduklarını vurgulayarak, bayramın birinci ve ikinci gününde yaklaşık 4 bin kişinin Yunan adalarına gitmesini beklediklerini söyledi. Dinç, 9 günlük bayram süresince yaklaşık 7 bin Türk tatilcinin Yunan adalarına geçebileceğini tahmin ettiğini sözlerine ekledi.
İsmini vermek vermeyen bir tatilci ise Yunan adalarının biraz daha ekonomik olduğunu düşündüğünü ve memleketin boğucu havasından iki günlüğüne de olsa kurtulabilmek için 9 günlük tatilini Midilli Adası'nda geçirmeyi tercih ettiğini söyledi.
YUNAN ADALARI CAZİBESİNİ KORUYOR
Ayvalık ile Midilli Adası arasında feribot turları düzenleyen bir firmanın yönetim kurulu başkanı olan Ali Jale ise, iki yıllık pandemi dönemi sürecinde Ayvalık-Midilli hattının kapalı olduğunu hatırlattıç
Jale şunları söyledi:
Bugün o iki yılın ardından ilk bayram günümüz. Eski bayramlar kadar olmasa da bugün burada görmüş olduğunuz kalabalık biz feribot işletmecilerini bir nebze olsun tatmin ediyor. İyi bir bayram olmasını diliyorum. Buradan Midilli'ye geçecek olan tatilcilerimizin güzel bir tatil geçirmelerini diliyorum.
Şunu da eklemek isterim ki Yunan adaları hala cazibesini koruyor. Halen daha oradaki hizmet, oradaki tatil imkanları insanlarımızı cezbediyor.