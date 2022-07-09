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    • Yaşam
    • 09.07.2022 12:59
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    • 09.07.2022 12:59
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    Aile içi kavgada kan döküldü: Babasını av tüfeğiyle öldürdü

    Osmaniye’nin Bahçe ilçesinde anne ve babasının kavgayaya dönüşen tartışmasına katılan İsa S., tüfeğine sarıldı. Av tüfeğiyle peşe peşe ateş açan genç, babasını öldürürken, kendilerini ayırmaya gelen komşusunu da yaraladı.

    İHA
    Annesiyle tartışan babasını öldürdü

    Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde annesiyle tartışan babasını av tüfeğiyle öldürdükten sonra araya giren komşunu da yaralayan şahıs gözaltına alındı.

    TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ
    Dün akşam saatlerinde Bahçe ilçesi Karşıyaka Mahallesi Mahmut Hoca Sokak'ta, İsmail S. eşiyle tartışmaya başladı. Çiftin oğulları İsa S.'nin (23) de dahil olduğu tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada kavga sesini duyup, eve gelen komşuları Mehmet B. araya girerek baba ile oğlunu sakinleştirmek istedi.

    BABASINA PEŞ PEŞE ATEŞ AÇTI
    Tartışmanın daha da büyümesiyle evde bulunan av tüfeğini alan İsa S., babasına peş peşe ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalar İsmail S. ve kavgaya ayırmaya çalışan Mehmet B.'ye isabet etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

    BABA YAŞAMINI YİTİRDİ
    Gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde İsmail S.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralı Mehmet B. ise sağlık ekiplerince Bahçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. İsmail S.'nin cansız bedeni, savcı ve polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

    İsa S.'yi gözaltına alan ekipler olayla ilgili soruşturma başlattı.

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    Haberler Yaşam Aile içi kavgada kan döküldü: Babasını av tüfeğiyle öldürdü
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